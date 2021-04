Tout le monde aime ce drone caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone – maintenant c’est 60 $ chez Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Certains drones photo sont destinés au plaisir et d’autres sont principalement destinés à un usage professionnel, mais ils ont souvent un point commun: les prix peuvent souvent être assez élevés, ce qui est évidemment prohibitif pour tous ceux qui ont un budget limité. La bonne nouvelle est qu’il existe également de nombreuses options abordables, et aujourd’hui, nous mettons en évidence une offre en particulier que vous devriez absolument vérifier.

La meilleure vente Drone caméra Potensic Elfin Mini 2K est un drone appareil photo compact génial qui coûte 80 $. Aujourd’hui, vous pouvez en obtenir un sur Amazon pour seulement 59,99 $ grâce à un coupon spécial que vous pouvez couper directement sur la page du produit.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Peu importe que vous soyez un cinéaste professionnel ou un amateur qui aime simplement piloter des drones de temps en temps. Quoi qu’il en soit, les drones quadricoptères RC sont géniaux – et c’est particulièrement vrai lorsqu’ils sont équipés de caméras de haute qualité capables d’enregistrer des vidéos ou de diffuser des vidéos d’une clarté cristalline sur votre smartphone pendant que vous volez.

Les drones sont des outils géniaux pour filmer des images aériennes et ils sont tout aussi bons si vous voulez simplement diffuser les vues sur votre téléphone pendant que vous planez dans les airs. Cependant, il va sans dire que les quadricoptères de qualité professionnelle avec des caméras et des cardans de très haute qualité peuvent être très coûteux.

Les prix exorbitants étaient auparavant prohibitifs pour beaucoup de gens qui n’avaient pas un véritable besoin professionnel d’un drone avec caméra, mais maintenant il y a tellement d’options pour les amateurs aussi. De plus, Amazon réalise souvent des ventes qui fabriquent des drones géniaux comme le populaire Drone caméra Potensic Elfin Mini 2K beaucoup plus abordable que vous ne le pensez.

L’Elfin Mini de Potensic est un minuscule quadricoptère qui offre de grandes performances, et il coche toutes les cases que vous voudrez peut-être cocher si vous cherchez à vous amuser avec un drone caméra récréatif. Ce n’est pas un quadricoptère de qualité professionnelle, mais cela ne vous coûtera pas non plus une fortune. Au lieu de cela, le prix de détail raisonnable de 80 $ vous donne un drone qui se replie à peu près au même encombrement qu’un smartphone lorsqu’il n’est pas utilisé. À quel point cela est cool?! Et malgré sa petite taille, il convient de noter que le Elfin Mini contient toujours un appareil photo 2K et une batterie assez grande pour 20 minutes de vol.

Le prix de 80 $ sur Amazon est plus que juste si vous nous le demandez, mais vous ne paierez pas autant si vous en achetez un aujourd’hui. Il y a un coupon de 20 $ que vous pouvez clipser sur la page du produit qui réduit le prix final à seulement 59,99 $! Il est important de noter que même si cette offre devrait être disponible jusqu’au 8 avril, Potensic nous a dit qu’il n’y avait qu’une quantité limitée de stocks disponibles. Si des accords similaires dans le passé nous ont appris quelque chose, il y a de très bonnes chances que cet accord se vende sous peu.

Drone FPV Potensic Elfin avec caméra 2K pour enfants, positionnement du flux optique, vidéo en direct RC Quadc… Prix courant: 79,99 $ Prix: 59,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici plus de détails clés de la liste des produits d’Amazon:

[2K CAMERA & FPV FUNCTION]: – Intégré à un processeur d’image de haute qualité avec fonction de transmission en temps réel FPV, ce drone Potensic Elfin vous permet de prendre des photos 2K incroyables et de voir la vue à la première personne en temps réel sur l’application. L’application vous permet de développer davantage votre créativité et de la partager facilement sur les réseaux sociaux. Remarque: toutes les photos et clips vidéo sont automatiquement enregistrés sur votre téléphone, la carte Micro SD n’est pas nécessaire.

[20MIN LONG & SAFETY FLYING]: -Venez avec 2 batteries vise à prolonger votre moment passionnant à 20 minutes au total. Protections d’hélice pour assurer un vol en toute sécurité. Matériau ABS de haute qualité pour libérer vos soucis d’un choc soudain ou d’une chute. Meilleur choix avec assez de plaisir pour les débutants.

[USER-FRIENDLY FOR BEGINNER]: – Une nouvelle application de pilotage, intuitive et sûre avec une télécommande ergonomique, permet aux débutants de gérer facilement le vol. Livré également avec un manuel détaillé qui fournit des instructions précises sur la fonction et l’utilisation de ce drone 2K. Même les nouveaux pilotes peuvent facilement décoller avec la fonction «décollage / atterrissage à une clé». Beau cadeau pour les adultes débutants et les enfants.

[ENJOY MORE FUN ON APP]: -Plusieurs fonctions compactes dans l’application exclusive «Potensic Toy», telles que le contrôle des gestes, le vol de trajectoire, le contrôle du capteur de gravité, le flux optique, le mode sans tête, le décollage / atterrissage à une clé et le réglage à trois vitesses. Venez en obtenir 2 pour rivaliser avec vos frères ou amis.

[FOLDABLE DESIGN WITH CARRYING BAG]: -Avec son cadre en carbone et son poids léger de 95g, le drone Potensic Elfin met moins de 3 secondes à se déplier. Il est si compact et léger que vous pouvez facilement le transporter dans un sac et l’emporter partout. De plus, ce drone 2K est équipé d’espaces de stockage personnalisés pour accueillir les accessoires de votre drone. Au-delà de son attrait esthétique, le sac de transport offre également une protection efficace pour votre compagnon de vol.

Drone FPV Potensic Elfin avec caméra 2K pour enfants, positionnement du flux optique, vidéo en direct RC Quadc… Prix courant: 79,99 $ Prix: 59,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.