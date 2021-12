Tout le monde aime ce Xiaomi Mi 10T Lite 5G et maintenant il ne coûte que 275 euros sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec plus de 6 330 notes positives sur Amazon, ce Xiaomi Mi 10T Lite est devenu l’un des téléphones Xiaomi les mieux notés.

Xiaomi lance de nombreux mobiles sur le marché chaque année, mais il y en a quelques-uns, une poignée d’élus, qui peu importe le temps que cela prend, ils deviennent des best-sellers et tout le monde les aime. Cela arrive avec le POCO X3 Pro, mais cela arrive aussi avec ce Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

Ce mobile, qui offre beaucoup pour très peu, est désormais en vente sur Amazon pour 275 euros avec les frais de port offerts.

Ce mobile Xiaomi se distingue par être le plus abordable de tous les 5G, ainsi que par ses bonnes spécifications qui en font une référence.

Quelque chose a ce Xiaomi Mi 10T Lite 5G qui Amazon a déjà 6 330 avis positifs. Et c’est que pour un mobile à moins de 300 euros et qu’il donne de si bons résultats un an après son lancement.

Ce mobile a un processeur Snapdragon 750G optimisé pour les jeux, un écran de 6,67 pouces à 120 Hz, 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Dans la section des caméras, il dispose d’un système quadruple, dirigé par un appareil photo de 64 mégapixels, un grand angle de 8 Mpx., une macro de 2 Mpx. et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pas mal de se retrouver avec une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Dans l’analyse que nous avons effectuée sur ComputerHoy.com du Xiaomi Mi 10T Lite 5G, il s’est avéré être un mobile fiable avec de bonnes fonctionnalités. Surtout pour son écran 120 Hz, une autonomie spectaculaire et un appareil photo très correct.

C’est un mobile qui, en raison de ses caractéristiques et de son prix, est parfait pour tous ceux qui recherchent un smartphone durable et puissant. Même avec un an de retard, il reste l’un des favoris parmi les mobiles à bas prix de Xiaomi.

