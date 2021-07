Tout le monde aime cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps, et maintenant plus de gens peuvent l’essayer

Google Maps est l’une des applications incontournables que vous devriez envisager d’installer sur votre téléphone, quel que soit le système d’exploitation. C’est particulièrement vrai si vous conduisez et voyagez beaucoup. Les cartes peuvent améliorer considérablement vos déplacements et vos vacances. Cela peut réduire le temps que vous passez à essayer de savoir où vous êtes. Et cela peut réduire le temps que vous passez dans la circulation, offrant d’autres moyens de vous rendre à votre destination. Les utilisateurs expérimentés peuvent désormais profiter d’une autre excellente fonctionnalité qui se déploie plus largement, Google Maps Insights. Utilisée correctement, la fonctionnalité peut vous aider à rationaliser davantage votre expérience de navigation.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme son nom l’indique, Google Maps’ Insights fournit des statistiques sur vos voyages. Les statistiques peuvent informer les utilisateurs sur leurs habitudes liées à Maps et les aider à modifier leurs trajets quotidiens pour réduire le temps bloqué dans la circulation. Les données glanées à partir d’Insights peuvent également vous offrir une vue d’ensemble de vos habitudes de voyage. L’application vous dira exactement combien vous avez marché, conduit ou fait du vélo. Il gardera également une trace des endroits que vous avez visités, que vous voudrez peut-être visiter.

Types de statistiques de voyage affichées dans Google Maps Insights. Source de l’image : Police Android

Comment utiliser Google Maps Insights

Insights fait partie de la fonction Chronologie, où vous obtiendrez toutes les statistiques sur vos voyages. Google Maps a toujours gardé une trace de vos activités, donc la chronologie n’est pas nouvelle. Mais la fonctionnalité a récemment fait l’objet d’une refonte de conception qui inclut une fonctionnalité Insights améliorée.

Vous verrez tout votre historique de voyage en un seul endroit, avec des statistiques détaillées. Google Maps vous dira quel a été le jour le plus chargé du mois, où vous avez fait du shopping, quelles attractions vous avez visitées et dans quels hôtels vous avez dormi.

Si tout cela semble trop effrayant, c’est parce que c’est en partie le cas. Google Maps Insights montre toute l’étendue des pouvoirs de suivi de Google. C’est si vous voulez permettre à Google de collecter autant d’informations sur vos habitudes. Et si vous voulez que Google conserve toutes ces données à ce sujet.

Comme je l’ai déjà dit, Insights est une fonctionnalité que les utilisateurs expérimentés de Google Maps apprécieront le plus. D’autres pourraient ne pas se soucier des statistiques supplémentaires. Et il peut y avoir des personnes qui choisissent d’utiliser Google Maps sans se connecter ou en mode navigation privée. Cela paralyse l’expérience globale et réduit les pouvoirs de Google Maps.

Déploiement de Google Maps Insights auprès des utilisateurs en Allemagne. Source de l’image : SmartDroid

Le nouvel onglet Insights est déployé sur davantage de marchés, les utilisateurs du Royaume-Uni et d’Allemagne le voyant désormais sur leurs téléphones. Un rapport de SmartDroid indique que l’onglet Insights est apparu en Allemagne, présentant les statistiques de voyage plus détaillées, comme indiqué ci-dessus. Il n’est pas clair si tous les utilisateurs ont accès aux nouvelles informations ou si les nouvelles informations ne sont disponibles que sur la version bêta. Quoi qu’il en soit, il semble que Google déploie plus largement Insights.

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission