Tout le monde aime Raymond Star célèbre ses 3 ans d’abstinence et révèle le jour où elle a décidé d’arrêter de boire

Apparemment, la sobriété de Patricia Heaton a été initiée par un incident impliquant ses fils adultes. Tout en parlant sur le podcast Heart of the Matter (via Aujourd’hui), Heaton s’est souvenue d’avoir dîné avec ses fils et leurs amis et a révélé qu’elle avait commencé à boire avant le dîner et n’avait continué que pendant le nettoyage. L’alun Everybody Loves Raymond dit qu’à l’époque, elle se sentait d’abord lucide, mais que les choses ont finalement pris une tournure plus tard dans la soirée. Pour Heaton, sa révélation est venue d’une blague amusante qui n’a pas très bien fonctionné. Heaton a déclaré à propos de la blague sous l’influence :