Tout le monde appellera Lucid Motors le “Tesla-Killer” d’ici le 4 juillet 2022

Juillet 2021 sera un grand mois pour Moteurs lucides (NYSE :CCIV) et actions CCIV. D’une part, il sera inscrit sur le Nasdaq sous LCID plus tard ce mois-ci. Mais juillet de l’année prochaine sera encore plus grand. Au cours de l’année suivante, Tesla (NASDAQ :TSLA) continuera à s’occuper de démocratiser les véhicules électriques pour tous, tandis que Lucid Motors prendra d’assaut le marché des véhicules électriques de luxe.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

Lucid Motors a le talent, la technologie, l’image de marque et les ressources pour battre Tesla à son propre jeu. Ils ont été en larmes récemment et tirent à plein régime.

Ce n’est donc qu’une question de temps avant que l’inévitable ne se produise. Attendez-vous à de grandes choses du stock CCIV – bientôt LCID – dans l’année à venir et au-delà.

Ce que Lucid Motors a fait

Lucid Motors sera bientôt le fabricant de véhicules électriques de luxe. Avec l’annulation du modèle premium Plaid + de Tesla, ce sera un exploit encore plus facile. Et le modèle Air Dream de Lucid élimine toute concurrence potentielle restante avec sa portée de 500 milles.

Lucid Motors prévoit également d’innover dans le domaine des SUV en 2023 avec son SUV de luxe, en lançant sur sa plateforme modulaire LEAP (Lucid Electronic Advanced Platform). Le PDG de Lucid a également déclaré que la gamme de modèles de véhicules électriques proposés ne s’arrêterait pas là.

Par ailleurs, Lucid Motors a récemment ouvert un autre Lucid Studio. Les studios Lucid donnent aux visiteurs la possibilité de « faire l’expérience de Lucid Air et d’en savoir plus sur la gamme complète » en personne.

Tesla a un tas de ces magasins, il est donc temps que nous commencions à voir la présence physique de Lucid faire une déclaration aussi grandiose.

Ce nouvel emplacement se trouve à New York et porte à huit le nombre actuel de studios en Amérique du Nord. Ils prévoient d’avoir 20 emplacements de studio au total d’ici la fin de 2021.

En ce qui concerne les questions de marché, la déclaration d’enregistrement S-4 de Lucid a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. L’assemblée générale est prévue le 22 juillet et la clôture est prévue le lendemain. Très bientôt, nous verrons Lucid Motors négocier sous LCID sur le Nasdaq. En termes de mouvement, l’action CCIV a progressé de 30% en juin et est en hausse de plus de 180% depuis le début de l’année. Il a un peu coulé aujourd’hui, mais tous les stocks de véhicules électriques aussi.

Les réservations de Lucid Motors EV ont été incroyablement populaires, atteignant 10 000 réservations récemment. Certaines personnes ont même déposé 7 000 $ ou plus, ce qui est fou étant donné que le dépôt minimum pour réserver un VE était de 100 $.

Et en ce qui concerne la production de tous ces véhicules électriques, Lucid Motors prévoit d’agrandir son usine de production en Arizona de 2,7 millions de pieds carrés afin d’augmenter sa capacité à produire des voitures.

Bilan des actions CCIV

Pendant si longtemps, Tesla a dominé l’espace EV de luxe et l’espace EV en général, car il n’avait pas de concurrence. Le PDG de Lucid a déclaré que la domination de Tesla dépendait de ce manque de concurrence à ce jour : « Et en ce moment, il y a un coureur dans cette course technologique et c’est Tesla. C’est pourquoi Tesla commande cette capitalisation boursière. C’est pourquoi il occupe cette position prééminente.

Il n’a pas tort. Nous pensons que Lucid Motors continuera à repousser les limites technologiques et à ronger la domination de Tesla sur le marché du luxe jusqu’à ce que « VE de luxe » devienne synonyme de « Lucid Motors ».

Ils peuvent accomplir cela grâce à son équipe incroyablement douée, qui a une expérience couvrant une variété de constructeurs automobiles, y compris Tesla, Jaguar (NYSE :TATA), General Motors (NYSE :DG), Volkswagen (OTC :VWAGY), Ferrari (NYSE :NYSE) et bien d’autres. Lucid Motors a également des membres de l’équipe qui ont déjà travaillé sur des technologies révolutionnaires telles que la Tesla Model S et l’iPhone. Les talents ne manquent clairement pas ici de loin.

Et alors que de plus en plus de constructeurs automobiles en plus de Lucid et Tesla se préparent à concourir, le PDG de Lucid a ouvertement accueilli la compétition. Il est heureux que d’autres constructeurs automobiles entrent dans l’espace, afin que Lucid Motors puisse être comparé à eux, ce qui témoigne de sa confiance dans la capacité de l’entreprise à surpasser tous ses concurrents.

D’ici juillet 2022, en dehors de toute circonstance atténuante, Lucid Motors aura remporté avec succès la couronne de véhicules électriques de luxe de Tesla. Et ils ne s’arrêteront pas là.

Comptez sur Lucid Motors pour continuer à dominer au cours des cinq prochaines années et au-delà.

Si vous voulez en savoir plus sur d’autres actions qui pourraient vous rapporter de gros rendements au cours du prochain trimestre, abonnez-vous à ma lettre électronique gratuite, Hypergrowth Investing.

Dans Hypergrowth Investing, je couvre chaque jour les mégatendances émergentes et les choix d’actions à haut risque et à haut rendement. En devenant abonné, vous n’aurez jamais à payer un centime et obtiendrez toujours des informations de haute qualité sur un certain nombre de thèmes et de choix de marché qui pourraient vous rapporter une tonne d’argent à court ou à long terme.

Intéressé? Cliquez simplement ici et vous êtes sur la bonne voie pour recevoir votre premier numéro directement dans votre boîte de réception. Recherchez-le chaque jour à 7 h 30, heure de l’Est.

Bon investissement.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.