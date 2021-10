Tout le monde attend le retour de Harden

27/10/2021 à 02h13 CEST

NBA : Miami contre Brooklyn

James Harden traverse une crise existentielle en NBA. « Je sens, quand j’arrive aux matchs, ce qui est déjà prédéterminé, que j’ai ce stigmate d’être victime d’une faute », a déclaré le joueur avant son dernier match contre les Wizards. Le gardien de tir était le joueur de la compétition nord-américaine qui a reçu le plus de fautes par match jusqu’à ce que la NBA soit éliminée une règle qui vous empêche de prendre des fautes de vos adversaires tout en tirant. De près de marquer 30 points par nuit au cours de la dernière décennie, Harden a commencé ce parcours avec un discret 17,3 points par nuit.

« Je pense qu’il est injuste qu’il soit fait comme le garçon sur l’affiche quand il s’agit de ne pas signaler ce genre de défauts. Certains sont encore des fautes, mais ils sont tellement alertes que c’est devenu l’image de ce type de décision. Je comprends. Il y a cette ligne, mais certaines d’entre elles font encore défaut », a déclaré son entraîneur Steve Nash à propos d’un problème qui met les Brooklyn Nets tête baissée qui se voient présenter un bilan de deux victoires et deux défaites sur le court de Miami Heat.

L’équipe de Floride apparaît avec un meilleur équilibre qu’eux, mais n’est pas la favorite pour remporter le match malgré les doutes de Harden. À [1.52] une victoire de Brooklyn est payée avec cette perspective incertaine. Il est vrai que Kevin Durant n’a pas du tout remarqué la règle consistant à forcer les fautes, avec une moyenne de 31 points jusqu’à présent cette saison. L’attaquant est le principal argument du triomphe des New-Yorkais, mais nous pensons que Miami à [2.60] C’est une option plus que viable en raison des arguments susmentionnés. Kyle Lowry se mélange de mieux en mieux avec Jimmy Butler et la structure de l’équipe qui était finaliste NBA en 2020 est plus que consolidée.

Nous pensons qu’un quota réussi consiste à combiner plusieurs marchés et dans ce cas que les locaux gagnent avec moins de 217,5 points au total dans le match de quota [4.50] C’est clairement une bonne affaire de voir les moyennes des deux et de savoir que Miami a tendance à mordre à la maison dans les gros matchs. N’oubliez pas que vous pouvez regarder ce match et toute la NBA gratuitement sur le site et dans l’application Betfair juste en étant client.