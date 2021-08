Tout le monde avec une Nintendo Switch doit voir cette offre Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nintendo vient d’annoncer une toute nouvelle version de sa console de jeu vidéo incroyablement populaire Nintendo Switch. Nous ne pouvons même pas compter le nombre de rapports que nous avons vus ces derniers mois concernant un lancement imminent de “Nintendo Switch Pro”. Mais lorsque le nouveau modèle a finalement fait ses débuts plus tôt cette semaine, il n’y avait rien de “Pro” à ce sujet. Au lieu de cela, le nouveau commutateur s’appelle “Nintendo Switch (modèle OLED)”, qui est un nom qui ne sort pas exactement de la langue. Il a un nouvel écran astucieux et une béquille améliorée. Mais le reste des spécifications est exactement le même que le modèle de génération actuelle. En d’autres termes, jetez votre dévolu sur les offres Nintendo Switch Amazon au lieu du nouveau modèle.

Amazon a Consoles Nintendo Switch en stock consoles en stock en ce moment pour 299 $. À vrai dire, nous irions certainement dans cette voie au lieu d’attendre jusqu’en octobre pour acheter le nouveau modèle pour 349 $. De plus, si vous prévoyez d’acheter un nouveau Switch ou si vous en avez déjà un, il y a une offre particulièrement géniale sur Amazon que tout le monde doit vérifier.

Carte mémoire SanDisk 128 Go MicroSDXC UHS-I pour Nintendo Switch avec Nintendo Switch Online 12-Mo… Prix catalogue : 54,98 $ Prix : 43,09 $ Vous économisez : 11,89 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Amazon sur Nintendo Switch

En ce qui concerne la console Nintendo Switch, il existe tellement d’excellents accessoires. Vous devriez probablement prendre un supplément chargeur mural, et plus Manettes Joy-Con sera utile. Aussi, protecteurs d’écran et un bon mallette de transport sont tous deux importants. Vous pouvez même obtenir des articles spécialisés comme 13 $ volants pour Mario Kart ou raquettes de tennis.

Ce sont tous des add-ons astucieux pour le Switch, et il y en a beaucoup plus d’où cela vient. Cependant, aucun de ces accessoires n’est vraiment un ajout indispensable. Vous pouvez toujours vous amuser avec votre Switch même sans aucune de ces choses. Mais il y a deux choses particulières qui sont absolument primordiales.

Tout d’abord, vous avez certainement besoin d’un compte Nintendo Switch Online. Deuxièmement, vous avez absolument besoin d’une carte microSD de haute qualité pour stocker tous les jeux et données de jeu que vous accumulerez. Vous voulez faire d’une pierre deux coups ? Eh bien, aujourd’hui est votre jour de chance.

Amazon a une offre fantastique en ce moment sur le Ensemble SanDisk Switch Edition 128 Go microSDXC et Nintendo Switch Online. La première est une version spéciale de la meilleure carte mémoire de SanDisk. Il est sous licence et également optimisé pour la Nintendo Switch. Ensuite, ce dernier est un abonnement de 12 mois au service en ligne de Nintendo. Avec lui, vous obtenez plus de 100 jeux classiques, un mode multijoueur en ligne et plus encore.

La microSD spéciale Switch de SanDisk coûte 35 $ et 12 mois de Nintendo Switch Online coûtent 20 $. Comme vous l’avez peut-être deviné, le forfait coûte 55 $. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, et vous trouverez une belle remise. Cependant, ces offres se vendent à chaque fois que nous les couvrons, vous devrez donc vous dépêcher !

Il est à noter que si vous êtes déjà abonné à Nintendo Switch Online, il reste encore beaucoup à découvrir. Le spécial Carte mémoire SanDisk est également en vente seul avec une remise importante de 33%.

Carte mémoire SanDisk 128 Go MicroSDXC UHS-I pour Nintendo Switch avec Nintendo Switch Online 12-Mo… Prix catalogue : 54,98 $ Prix : 43,09 $ Vous économisez : 11,89 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carte microSDXC SanDisk 128 Go, sous licence pour Nintendo Switch – SDSQXAO-128G-GNCZN Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 22,80 $ Vous économisez : 12,19 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir :

La carte mémoire sous licence Nintendo de SanDisk est optimisée pour la Nintendo Switch Ajoutez jusqu’à 128 Go de stockage à votre console Cette carte microSD prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 100 Mo/s pour des chargements de jeu rapides Nintendo Switch Online est le service d’abonnement en ligne de Nintendo avec de nombreux avantages Vous accédez à une bibliothèque organisée de plus de 100 jeux Super NES et NES préférés des fans Vous pouvez également concourir ou coopérer en ligne, partager votre écran, etc. vous discutez avec des amis et accédez à des fonctionnalités spéciales

Carte mémoire SanDisk 128 Go MicroSDXC UHS-I pour Nintendo Switch avec Nintendo Switch Online 12-Mo… Prix catalogue : 54,98 $ Prix : 43,09 $ Vous économisez : 11,89 $ (22%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carte microSDXC SanDisk 128 Go, sous licence pour Nintendo Switch – SDSQXAO-128G-GNCZN Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 22,80 $ Vous économisez : 12,19 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.