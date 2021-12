Tout le monde dans Halo Infinite porte une armure grise sur PC et Xbox

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Pour un jeu avec une garde-robe apparemment profonde, la base de joueurs de Halo Infinite adore porter les mêmes vêtements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semble que tout le monde dans le jeu de tir à la première personne de 343 Industries soit tout gris ou un samouraï.

Halo Infinite, qui a vu sa partie multijoueur gratuite sortir le 15 novembre pour Xbox et PC, propose une multitude de produits cosmétiques sympas, à la hauteur d’un jeu basé sur un tel modèle. Le fait est que la plupart des offres les plus intéressantes sont verrouillées derrière un paywall. Et ceux que vous pouvez obtenir gratuitement ne sont pas vraiment quelque chose d’enthousiasmant.

Il y a deux façons de payer votre chemin vers une armure plus sophistiquée. Vous pouvez progresser dans le pass de combat saisonnier, qui accorde des récompenses meilleures et plus fréquentes si vous payez 10 $ pour la version premium. Ou vous pouvez parcourir le magasin de cosmétiques, où les articles peuvent être achetés au coup par coup pour un prix allant de 7 $ (un ensemble comprenant un skin d’arme, un skin d’armure et une position d’après-match) à 20 $ (un skin d’arme plus quelques modifications d’armure). Le magasin se réinitialise chaque semaine. Et, surtout, la plupart des skins d’armes que vous achetez sont limités à une utilisation sur un ensemble d’armures spécifique.

Si vous vous concentrez sur la partie «gratuite» du jeu gratuit, vous disposez de dix options de couleur pour l’ensemble d’armure par défaut de votre Spartan : bleu, brique, marron, cyan, vert forêt, gris, orange, vert sauge, violet , et jaune. Vous pouvez gagner des couleurs supplémentaires en atteignant les niveaux 11 (vert pierre), 41 (un lilas en sourdine), 56 (gris pierre plutôt que gris gris), 66 (un autre ton en niveaux de gris, un parsemé de taches brunes) et 76 (un coloris appelé « noble portail », qui est… gris avec un plastron beige) dans la version gratuite du pass de combat. Mais pour la plupart, les options de couleurs gratuites ne sont pas particulièrement bonnes.

Un monde meilleur existe. Il suffit d’y croire.Capture d’écran : Microsoft / Kotaku

Le deuxième ensemble d’armures de Halo Infinite, le Mark V [B], n’est disponible que pour ceux qui paient pour le pass de combat premium. Mais un troisième set bonus, le kit Yoroi inspiré des samouraïs, était un prix à gagner pour ceux qui ont joué à Halo Infinite lors de son événement mensuel. L’armure de l’événement n’est actuellement disponible que dans une seule couleur gratuite : l’ombre de liaison, qui est [drum roll] vraiment juste un synonyme de « gris foncé ». (Non, je refuse de reconnaître ce motif de drapeau américain hideux comme un travail de peinture légitime.) Il existe également une option avec de la couleur, mais elle est conçue pour avoir l’air usée et délavée, ce qui signifie que les couleurs ternes sont toujours répandues.

Que tout le monde porte les mêmes vêtements a un certain sens – les trucs gratuits seront toujours plus populaires que les trucs non gratuits – mais il pourrait aussi y avoir une logique tactique. Une grande partie de l’architecture de Halo Infinite est dans les tons gris. En portant une armure tout aussi terne, vous ne vous démarquerez pas autant que les joueurs qui portent, disons, le cyan, le jaune, l’orange ou cette horreur d’un costume de drapeau américain.

Le gris n’est pas le seul ton terne à dominer la base de joueurs de Halo Infinite. Si vous terminez tous vos défis hebdomadaires au cours d’une semaine donnée, vous débloquez une option de personnalisation. La semaine dernière, le prix était un coloris blanc cassé appelé « thé de saule ». Votre liste hebdomadaire de défis est totalement aléatoire, mais le défi de la pierre angulaire – celui qui vous accorde réellement la récompense – est le même pour tout le monde, et la semaine dernière était un doozy: gagnez cinq tueries dans Fiesta.

Vous pouvez élaborer des stratégies pour gagner des tueries (cinq tués sans mourir) dans les modes Halo typiques. Dans Fiesta, un mode qui engendre tout le monde avec un chargement aléatoire, il est impossible de prédire quel équipement vos adversaires ont, ce qui signifie que le capstone de la semaine dernière était entièrement tributaire de la chance. Si vous réussissiez, vous voudriez évidemment montrer votre récompense, un insigne d’honneur aux yeux de tous. (Coupable comme inculpé.) Pas étonnant que ce soit partout cette semaine.

Faites défiler les options de couleur pour l’armure Mark VII standard et vous verrez une multitude d’options à venir, remplies d’instructions sur la façon de les obtenir. Parmi la récolte, il y a le sillage écarlate rouge vif (« restez à l’écoute pour plus de détails »), l’os blanchi d’un blanc éclatant (« restez à l’écoute pour plus de détails ») et le vide arctique aux teintes bleues (« disponible dans le magasin maintenant! »). Un jour, nous aurons peut-être une véritable boîte Crayola de Spartiates rôdant sur les champs de bataille de Halo Infinite. Mais pour le moment, n’attendez rien de plus qu’une mer de gris.