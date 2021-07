Tout le monde dans les écoles de la maternelle à la 12e année porte des masques, quel que soit son statut vaccinal ⋆ 10z viral

in

Une classe de quatrième année fait une activité à Allentown, Pennsylvanie, le 13 avril 2021. (Hannah Beie/.)

Le CDC a publié mardi des directives recommandant que tout le monde dans les écoles K-12 – y compris les étudiants, les enseignants et le personnel – porte un masque quel que soit son statut vaccinal. Les directives existantes du CDC suggéraient que toutes les personnes âgées de 2 ans et plus qui ne sont pas complètement vaccinées portent des masques à l’école.

Un aperçu des conseils obtenus par Bloomberg a déclaré que les enfants devraient reprendre l’enseignement en personne à temps plein au semestre d’automne avec des mesures de précaution.

La science dominante indique que les enfants sont un groupe démographique à faible risque de développer des cas graves de COVID et ne propagent donc pas la maladie, faisant des écoles l’une des sources d’infection les moins probables pour une communauté locale.

Dans une déclaration publiée mardi peu de temps après la publication de l’avis du CDC, le président Biden a écrit: «Aujourd’hui, le CDC a également réaffirmé que nous pouvons rouvrir en toute sécurité les écoles cet automne – à temps plein. Masquer les élèves n’est pas pratique, je le sais, mais leur permettra d’apprendre et d’être avec leurs camarades de classe avec la meilleure protection disponible.

Le CDC a également conseillé à certains Américains déjà vaccinés contre COVID de continuer à porter des couvre-visages à l’intérieur, une directive vraisemblablement motivée par l’augmentation du nombre de cas attribuables à la propagation de la variante Delta. On pense que les Américains non vaccinés sont en grande partie responsables de l’augmentation du nombre de cas, et le CDC a signalé que la variante delta représente 83% de tous les cas de COVID-19 séquencés aux États-Unis.

CNN a d’abord rapporté la mise à jour du CDC, que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a officiellement annoncée lors d’une conférence de presse mardi.

Les vaccins ont prouvé qu’ils dissociaient les cas de COVID des décès dus à COVID. Ainsi, bien que certaines personnes puissent contracter une infection percée et être testées positives pour le virus après avoir été vaccinées, il est peu probable qu’elles aient une maladie percée ou qu’elles souffrent d’une maladie grave pouvant nécessiter une hospitalisation.

Cependant, les preuves s’accumulent que les personnes vaccinées peuvent toujours être en mesure de transmettre le virus malgré des symptômes bénins, indiqués par la similitude de la concentration du virus dans les cas révolutionnaires chez les personnes vaccinées et non vaccinées qui sont infectées, a déclaré à CNN un responsable administratif de la santé.

Lors du briefing, Walensky a déclaré : « Dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par la variante Delta après la vaccination peuvent être contagieuses. » Elle a affirmé que la vaccination réduit encore considérablement les percées symptomatiques.

De nombreux États et localités ont assoupli leurs mandats de masque dans un contexte de distribution massive de vaccins et de taux de transmission plus faibles ces derniers mois. Des zones très peuplées comme le comté de Los Angeles ont récemment rétabli son exigence de masque pour les lieux publics intérieurs.

Les commentaires de Walensky représentent un renversement par rapport à l’annonce du CDC en mai selon laquelle les personnes entièrement vaccinées pourraient renoncer à un masque dans la plupart des lieux et lieux sociaux intérieurs.

