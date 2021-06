Tout le monde dans l’usine travaille d’arrache-pied

Max Verstappen a déclaré que Red Bull “travaillait d’arrache-pied” pour améliorer la voiture de cette année alors qu’ils tentaient de remporter un premier championnat du monde depuis 2013.

Le Néerlandais a prolongé son avance au sommet du classement des pilotes de Formule 1 à 12 points au Grand Prix de France après un impressionnant retour en force pour dépasser Lewis Hamilton pour la victoire dans l’avant-dernier tour de la course.

Pendant ce temps, Red Bull détient un avantage de 37 points sur Mercedes en tête du championnat des constructeurs et se dirige maintenant vers le Red Bull Ring en Autriche pour un doublé.

Cependant, Verstappen a déclaré que personne dans l’équipe ne prenait quoi que ce soit pour acquis au fur et à mesure que la saison progressait.

“Tout le monde sur la piste et à l’usine travaille d’arrache-pied et maintenant nous devons juste continuer à pousser pour gagner plus de courses cette année”, a-t-il déclaré. « Nous constatons que chaque week-end de course est différent en termes de compétitivité et vous ne savez jamais où vous en êtes tant que vous n’êtes pas en piste.

“On ne sait jamais de quoi les autres sont capables.”

Verstappen a remporté deux fois le Red Bull Ring, en 2018 et 2019, et espère « deux très bons week-ends » sur le circuit.

« J’attends vraiment avec impatience l’Autriche car bien sûr, c’est comme un Grand Prix à domicile et la possibilité d’avoir deux courses le rend encore meilleur », a-t-il ajouté.

« C’est toujours agréable de courir ici et nous avons eu de bons résultats au Red Bull Ring mais rien n’est jamais garanti. Nous devons à nouveau bien régler la voiture là-bas, lire les conditions et y réagir.

« Je ne sais pas quel temps il fera, mais je m’attends à ce que ce soit de nouveau proche. Nous le saurons quand nous y arriverons, mais j’espère que nous pourrons passer deux très bons week-ends.