« Tout le monde dit que je mérite le Ballon d’Or »

22/10/2021

Le à 21:02 CEST

Jorginho Il est considéré comme l’un des favoris pour remporter le Ballon d’Or 2021 après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea et le Championnat d’Europe avec l’Italie. Dans les deux équipes, la figure du milieu de terrain italo-brésilien a été déterminante et c’est ce qui l’a conduit à catapulter comme l’un des les 30 nominés pour la plus haute distinction individuelle dans le monde du football.

Cependant, l’état de grâce du numéro « 5 » de Chelsea n’est pas quelque chose qu’il a oublié pendant les vacances et le milieu de terrain a commencé avec un niveau élevé cette saison. Sans aller plus loin, lors du dernier tour de l’UEFA Champions League, Jorginho a marqué un doublé lors de la victoire 4-0 de Chelsea sur Malmö, ravivant le débat sur la question de savoir si l’Italien mériterait ou non le Ballon d’Or.

« Tout le monde parle du prix et me dit que je le mérite »

C’est précisément sur cette question que le joueur lui-même a été interrogé, aujourd’hui, dans une interview pour ‘Telegraph’ dans laquelle Jorginho a admis avoir pensé à remporter le ballon d’or: « Il est difficile de ne pas penser au Ballon d’Or car tout le monde parle du prix et me dit que je le mérite, ce que j’apprécie beaucoup. Si je devais choisir un mot pour décrire tout cela, ce serait irréel. Être éligible au Ballon d’Or est difficile et quelque chose de rare pour moi », a-t-il admis.

Votre compagnon le plus spécial pour le gala

A propos de la célébration de la cérémonie, Jorginho Il a également tenu à préciser qui il aimerait l’accompagner lors du gala du 29 novembre au Théâtre du Châtelet à Paris : « Si possible, je voudrais que vous ma mère était à la cérémonie avec moi. Je n’ai aucune idée de ce que serait ma réaction si je gagnais, mais elle pleurerait certainement. Ce serait inoubliable, fantastique. »

L’importance du collectif

Enfin, le joueur ‘bleu’ a donné son accord lors de l’entretien avec ses coéquipiers, précisant que sans eux cela ne serait pas possible : « Sans le collectif, les récompenses individuelles ne seraient pas attribuées. L’individuel avant l’équipe ? Je ne pense pas, car sans l’équipe, rien de tout cela ne serait possible, ça ne serait jamais arrivé, donc les titres collectifs sont évidemment les plus importants. »