Tout le monde doit connaître ce nouveau raccourci de recherche Google – .

La recherche de réponses sur le Web est quelque chose que nous tenons tous pour acquis. Que ce soit sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur personnel, que vous saisissiez votre requête ou que vous utilisiez votre voix, la recherche est le paradigme pour accéder à Internet. Nous savons que ce dont nous avons besoin est là-bas, alors nous le recherchons. C’est aussi simple que ça.

Google est le moteur de recherche de choix pour de nombreuses personnes. Et Google continue d’apporter des modifications à la recherche pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Le dernier est un raccourci que vous ne connaissez probablement pas, mais vous devriez absolument le faire. À bien y penser, c’est le raccourci de recherche que nous aurions dû connaître pendant toutes ces années.

Découvert par 9to5Google, le nouveau raccourci fonctionne sur les ordinateurs de bureau et il est incroyablement simple à retenir. Appuyez simplement sur “/” sur la page principale des résultats de la recherche et le curseur se déplacera immédiatement vers la zone de recherche, juste à la fin de la requête en cours. La recherche Google est suffisamment intelligente et puissante pour que vous trouviez probablement ce dont vous avez besoin du premier coup. Mais certaines requêtes sont plus complexes ou il se peut que vous ne saisissiez pas tous les mots nécessaires.

Chaque fois que la recherche ne fournit pas les liens ou les réponses dont vous avez besoin, vous devrez revenir au champ de recherche et affiner vos termes pour obtenir de meilleurs résultats. Ce processus implique généralement de faire défiler vers le haut et de cliquer sur la case, mais à partir de maintenant, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur le symbole “/” de votre clavier, et Google vous dirigera automatiquement vers le champ de recherche, où que vous soyez sur le page de résultats de recherche. Vous pourrez commencer à taper tout de suite.

Nouveau raccourci de recherche Google qui vous permet de revenir au champ de recherche en appuyant sur un bouton du clavier. Source de l’image: Google

Une fois que votre curseur est de retour dans le champ de recherche, les suggestions réapparaissent pour offrir des corrections instantanées qui peuvent améliorer les résultats. Il est important de noter que les mots clés précédents ne sont pas automatiquement supprimés, vous pouvez donc simplement ajouter les termes supplémentaires. Le raccourci peut également être utilisé pour revenir à la zone de recherche et lancer une recherche différente si la dernière a fourni les réponses que vous recherchiez. Il vous suffira de supprimer d’abord les mots-clés précédents.

Cette fonctionnalité est un ajout brillant à la recherche Google, et les autres moteurs de recherche devraient absolument la voler.

Le nouveau raccourci est disponible dans la recherche Google dans tous les navigateurs et vous n’avez rien à faire pour l’activer. Cela fonctionne, tant que vous vous souvenez que cela existe. Après tout, des années de recherche en ligne ont créé des habitudes. Vous devrez simplement vous apprendre à intégrer le raccourci «/» dans vos recherches à l’avenir.

Google informera les utilisateurs du nouveau raccourci via une fenêtre contextuelle dans le coin inférieur gauche de la page de résultats de recherche, qui apparaît brièvement lorsque vous appuyez sur une autre touche, comme le montre l’image ci-dessus.

