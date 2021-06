Tout le monde essaie d’Amazon pour obtenir des bâtons Fire TV à partir de 18 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous n’avons pas du tout été surpris lorsque nous avons vu que les divers produits Fire TV d’Amazon se sont vendus presque tout le reste parmi nos lecteurs le premier jour de Prime Day 2021. Nous pensons qu’il y a trois raisons qui aident à l’expliquer. Tout d’abord, les appareils Fire TV sont géniaux, offrant l’une des interfaces de télévision intelligente les plus rationalisées du moment. Deuxièmement, les appareils Amazon ont été mis en vente tout le temps en 2021, mais les offres sur les produits de la gamme Fire TV ont été rares. Et enfin, les offres Fire TV d’Amazon cette année sont insensées !

Il y a une tonne de téléviseurs intelligents Fire TV Edition en vente pour Prime Day 2021, avec des prix commençant à 99,99 $ et des tailles allant jusqu’à 65 pouces. Si vous n’avez pas besoin d’un tout nouveau téléviseur, cependant, vous devez vraiment consulter les offres d’Amazon sur les lecteurs multimédias en streaming. C’est vrai, nous parlons de la Fire TV Stick 4K qui est en vente dès maintenant pour 24,99 $ au lieu de 50 $, le Fire TV Stick Lite c’est tout le chemin vers le bas à 17,99 $ de 30 $, et le Fire TV Cube qui vient d’atteindre un nouveau prix bas de 79,99 $ !

Amazon a terminé l’année dernière avec des offres fantastiques sur autant d’appareils Amazon différents. Ensuite, le plaisir s’est poursuivi en 2021 parce que tant de ces ventes incroyables ont été reportées à la nouvelle année. Malheureusement, cependant, à peu près toutes les offres les plus intéressantes que nous avons vues sur les différentes gammes d’appareils d’Amazon au cours des derniers mois couvraient d’autres gammes d’appareils, et non les lecteurs multimédias Fire TV. La bonne nouvelle est que Prime Day 2021 est maintenant arrivé et vous saviez qu’Amazon n’oublierait jamais ses téléviseurs Fire !

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez le Fire TV Stick Lite en vente pour seulement 17,99 $. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dernier ajout au catalogue de produits Fire TV d’Amazon, l’appareil lui-même est exactement le même que l’habituel Fire TV Stick. La seule différence est la télécommande, qui est toujours une télécommande vocale Alexa mais n’a pas les boutons d’alimentation et de volume supplémentaires pour contrôler votre téléviseur. Si ce n’est pas une rupture pour vous, profitez certainement de cette aubaine car c’est le prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle.

Vous pouvez également économiser encore plus en passant au roi des dongles de streaming d’Amazon, le Fire TV Stick 4K. Il n’y a peut-être pas de lecteur multimédia en continu au prix de 50 $ qui se rapproche le plus du Fire TV Stick 4K, et il est en vente actuellement pour seulement 24,99 $, ce qui correspond au prix le plus bas jamais enregistré. Et enfin, si vous voulez tout, vous pouvez vous procurer un 120 $ Fire TV Cube en vente au prix le plus bas de tous les temps de 79,99 $. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick 4K combiné à un Echo Dot qui vous donne un accès mains libres à Alexa, et les gens l’adorent !

Fire TV Stick 4K – 24,99 $

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia de streaming le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme de dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+ et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications parmi lesquels choisir dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix Vous pouvez utilisez également les commandes vocales Alexa pour vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore Prend en charge 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ Fire TV vous donne accès à plus de 500 000 films et épisodes télévisés différents Les membres Amazon Prime obtiennent accès gratuit à Amazon Prime Video

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Stick Lite – 17,99 $

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) | Appareil de streaming HD Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 17,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Cube – 79,99 $

Fire TV Cube | Appareil de streaming mains libres avec Alexa | Ultra HD 4K | Version 2019 Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

