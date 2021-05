Tout le monde est amoureux de la Linda Lindas ⋆ .

Les Linda Linda conquièrent le monde et nous n’avons absolument rien à redire.

Le groupe, composé de trois adolescentes et d’une préadolescente, nous a tous pris d’assaut plus tôt ce mois-ci lorsqu’une performance virtuelle dans une succursale de la bibliothèque publique de Los Angeles est devenue virale. Leur chanson « Racist, Sexist Boy » est immédiatement devenue notre hymne d’été – le genre d’hymne dont nous aurions aimé ne pas avoir besoin mais que nous sommes heureux d’avoir.

Les Linda Linda n’étaient pas exactement inconnues avant cette performance. Ils ont récemment eu deux chansons (les deux reprises) sur la bande originale du film Moxie inspiré de riot grrrl de Netflix. Mais « Racist, Sexist Boy » en a fait des célébrités instantanées.

Le clip devenu viral commence avec Mila, la batteuse du groupe âgée de 10 ans qui présente la chanson. « Un peu avant que nous ne soyons confinés, un garçon de ma classe est venu me voir et m’a dit que son père lui avait dit de rester à l’écart des Chinois », dit-elle. « Après que je lui ai dit que j’étais chinois, il s’est éloigné de moi. Eloise et moi avons écrit cette chanson sur la base de cette expérience.

“Il s’agit de lui et de tous les autres garçons racistes et sexistes de ce monde”, déclare la chanteuse et bassiste de 13 ans Eloise.

Et puis ils basculent.

Lorsque l’incident avec le garçon raciste et sexiste s’est produit, Mila a déclaré à BuzzFeed qu’elle « n’avait pas réalisé que les gens blâmaient la Chine – et les Chinois – pour le COVID-19. C’était sa première rencontre personnelle avec le racisme. «Je ne savais pas vraiment comment répondre», a-t-elle dit.

“Qu’est-ce que tu dis à ça ?” sa sœur, Lucia, 14 ans, intervint. « Que faites-vous ? Je veux dire en plus d’écrire une chanson géniale à ce sujet. Mila et Eloise ont commencé à réfléchir aux paroles dans la voiture ce jour-là, et plus tard, quand elles étaient coincées à la maison, elles ont passé environ cinq heures sur Zoom à les assembler. “L’écrire m’a juste fait me sentir mieux”, a déclaré Mila.

La chanson a clairement touché une corde sensible chez les gens. Dans les semaines qui ont suivi la performance de la bibliothèque, les Linda Linda ont gagné des centaines de milliers d’adeptes sur les réseaux sociaux, ont signé un contrat d’enregistrement avec Epitaph Records et ont (heureusement pour nous) augmenté leur offre de produits.

“Nous n’avions pas prévu d’avoir plus de 200 000 abonnés en une semaine (!) Nous ne savions pas que nous recevrions des milliers d’e-mails du monde entier avec des mots de soutien et des commandes pour notre merch (!!)”, le groupe a écrit sur Instagram. “Inutile de dire que notre système de ‘envoyez-nous votre commande et info venmo’ ne fonctionnera plus.”

Les membres des Linda Lindas sont Mila, Eloise, Lucia et Bela – deux sœurs, leur cousine et une amie proche, selon BuzzFeed. Le groupe mi-asiatique, mi-latinx a joué pour la première fois ensemble en 2018 dans le cadre de Gxrlschool – un «festival de musique et d’idées» à Los Angeles pour des artistes identifiées par des femmes.

“Racist, Sexist Boy” est une réponse directe à l’augmentation du racisme anti-asiatique que nous avons vu depuis le début de la pandémie de COVID-19 et il est incroyablement bouleversant qu’une si jeune fille ait été exposée à ce genre d’ignorance raciste.

Les Linda Lindas rappellent également que les filles et les jeunes femmes déchaînées contre l’oppression systématique sont une forme d’art intemporelle, et il n’est absolument pas surprenant que tant de gens aient ressenti un lien si profond et immédiat avec ce groupe et la façon dont ils expriment leur colère et réclamer leur pouvoir.

Vous pouvez regarder l’intégralité des performances de la bibliothèque ici :

(image : capture d’écran)

