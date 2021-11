TOUT LE MONDE EST MAINTENANT VERROUILLÉ EN AUTRICHE ET LES MAÎTRES ONT DEMANDÉ TOUS D’ÊTRE « VACCINÉS »

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Il n’y a pas que les non-vaccinés enfermés en Autriche maintenant. Les maîtres ont décidé que tous les esclaves seront enfermés et assignés à résidence pour une escroquerie qui fait rage. Non seulement cela, mais les «vaccinations» seront désormais obligatoires même s’il a été démontré qu’elles n’arrêtent pas la transmission ou l’infection.

Le moment de ne pas se conformer était il y a six mois. Mais en Autriche, il est clair que la Gestapo est prête à faire un effort supplémentaire pour harceler les personnes qui continuent de refuser de se faire injecter un médicament expérimental de thérapie génique qui ne protège en aucun cas ceux qui l’ont déjà pris.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Résister à la tyrannie dépend du courage de ne pas se conformer

Vendredi, le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a déclaré lors d’une conférence de presse qu’un verrouillage complet de la nation commencerait lundi et durerait 10 premiers jours, selon un rapport de RT. Le confinement ne durera pas plus de 20 jours selon les niveaux d’infections. Nous savons déjà que les confinements ne fonctionnent pas. Nous savons déjà que les vaccins ne fonctionnent pas. Cependant, à la fin du verrouillage complet, des restrictions resteront en place pour les non vaccinés.

La peur ne s’arrête jamais ! Les Allemands auront un « vraiment terrible Noël » s’ils n’obéissent pas

L’Europe connaît actuellement sa plus forte augmentation de COVID, avec 310 000 cas enregistrés à travers le continent au cours des dernières 24 heures. L’Irlande est également sur le « pied de guerre » et pourrait être sur le point d’introduire un nouveau verrouillage malgré une population vaxxée à 94%, des mandats de masque obligatoires et un programme de passeport vaccinal déjà en place. -ZeroHedge

Ce mandat de vaccination obligatoire semble être imposé maintenant en raison de toutes les «morts subites». Les gens vont bientôt comprendre ce que font ces tirs et quand ils le feront, il y aura de la colère et des troubles que nous n’avons jamais vus auparavant. Cela peut être vu dans la pression exercée par les dirigeants du monde entier pour forcer le plus grand nombre possible à se faire injecter. La chancelière a annoncé que les vaccinations seraient obligatoires à partir du 1er février. « Nous n’avons pas réussi à convaincre suffisamment de personnes pour vacciner. Pendant trop longtemps, moi et d’autres avons supposé que vous pouviez convaincre les gens de se faire vacciner », a-t-il ajouté, donnant sa justification du mandat.

Ces tyrans ne sont pas contrariés par le fait que les gens attrapent encore un rhume ou la grippe. Ils sont mécontents que leurs édits soient désobéis et que leur pouvoir soit menacé. Les gens osent vivre librement tandis que l’État esclavagiste totalitaire continue de labourer. L’illusion de la liberté a disparu. Nous vivons sur une planète esclave et nous y sommes nés. Il est temps d’abolir définitivement l’esclavage.

Lire la suite @ SHTFPlan.com

Lien source