Tout le monde est obsédé par Bondic, la trouvaille d’Amazon à 24 $ d’un méga-viral TikTok

TikTok est vraiment une mine d’or sans fin. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles c’est le cas. Oui, bien sûr, c’est très amusant de se perdre pendant des heures et des heures pendant que vous consultez tous les derniers contenus viraux sur TikTok. Certaines de ces vidéos ont une valeur de production incroyable. Heck, même le contenu à petit budget est toujours un plaisir à regarder. Les gens sont tellement créatifs avec leurs TikToks ces jours-ci ! Certaines personnes plongent pendant des heures incalculables pour nager dans l’océan sans fin de contenu de la taille d’une bouchée sur TikTok. Bien sûr, c’est amusant de perdre du temps et de voir ce que font vos amis sur TikTok. Mais à part cela, la plate-forme est également très utile pour une autre raison : elle vous aide à découvrir de nouveaux produits impressionnants comme le Kit de démarrage de soudage en plastique liquide UV Bondic LED. La colle Bondic sur Amazon est un incontournable dans chaque foyer.

TikTok révèle que Bondic sur Amazon est meilleur que la colle

Les lecteurs de . Deals sont complètement dingues de ce petit gadget génial. Nous l’avons vu pour la première fois lorsqu’un TikToker nommé Rachel Meaders s’est montré dans une vidéo virale il y a quelques mois. Depuis lors, des tonnes de TikTokers différents ont montré cette trouvaille cool sur Amazon. Mais la vidéo de Meaders était certainement l’une de celles qui sont devenues méga-virales et elle a ainsi présenté ce produit génial à d’innombrables personnes.

ça s’appelle le Kit de démarrage de soudage en plastique liquide UV Bondic LED et c’est vraiment l’un des appareils les plus cool et les plus utiles que nous ayons rencontrés depuis très longtemps.

“Si vous n’avez jamais vu du plastique liquide lier deux choses ensemble en seulement quatre secondes, alors votre esprit est sur le point d’être époustouflé”, s’est vanté Meaders dans son TikTok, qui a été visionné des millions de fois. « Il peut réparer et réparer presque tout ce que la colle normale ne peut pas suivre. Ce truc est fou.

Le kit de colle Bondic sur Amazon est un petit stylo qui est en fait un appareil combo 2 en 1. Tout d’abord, il distribue le plastique liquide Bondic qui est 100 % étanche et qui est tellement plus résistant que la plupart des colles. Ensuite, il y a une petite lumière UV à la fin qui durcit le plastique liquide lorsque vous l’éclairez. Si vous suivez les instructions du fabricant lors de l’application, ce superbe kit Bondic peut réparer à peu près n’importe quoi !

Voici le TikTok de Meaders pour que vous puissiez le voir en action :

@rachel_meaders♬ son original – Rachel Hutchens Meaders

Les Kit de démarrage de soudage en plastique liquide UV Bondic LED est une trouvaille fantastique et il en coûte environ 24 $ sur Amazon. Il y a aussi un Kit Bondic Pro pour seulement 10 $ de plus grâce à un nouveau prix de détail inférieur. A vérifier absolument !

Faits rapides sur Bondic

Bondic sur Amazon n’est pas de la colle – c’est un plastique liquide non toxique et résistant à la chaleur. Sèche complètement transparent et vous pouvez le poncer ou le peindre. liquide Bondic et utilisez la lumière UV incluse sur le capuchon pour durcir le liquide. Il durcit en quelques secondes et forme une liaison permanente. Fonctionne sur le plastique, le bois, le métal, le PVC, l’acier, le caoutchouc, le câblage, la céramique, les figurines, le vinyle, le Kevlar, le polypropylène, le cuir et bien plus. les possibilités sont infinies ! Le kit de démarrage comprend un applicateur portable, une lampe UV LED et un tube de 4 grammes de Bondic liquide

