Tout le monde était très confus par la table basse d’Urban Meyer

Une image a commencé à faire son chemin sur Twitter vendredi matin, et elle me hante.

La plupart des gens, je pense, ont ri. La photo montre une table basse ronde en verre remplie d’environ 25 cadres photo entourant une plante.

Cela n’a aucun sens. Oui, les petites photos se trouvent à l’avant, formant une sorte d’effet d’auditorium dans lequel vous avez apparemment une vue dégagée sur les images derrière.

Mais cela a surtout l’air désordonné. Désordonné d’une manière que la vie est souvent – seulement cela est fait exprès par une personne qui n’était peut-être pas là pour tous les vrais gâchis et essaie maintenant de se convaincre qu’il l’était.

Ceci est la table basse Urban Meyer, et que tout se passe toujours avec Urban Meyer, le message qu’il tente d’envoyer est censé linceul, ne pas révéler, une vérité.

Tellement cool d’être invité dans la maison de Shelley et Urban Meyer. J’ai pensé que vous aimeriez voir l’intérieur de la maison de l’entraîneur-chef des Jags. J’ai adoré toutes les photos. Shelley dit qu’Urban a mis tout le monde dehors + devinez qui vivait dans cette maison ? + histoire drôle comment ils se sont rencontrés. @FCN2go pic.twitter.com/BLFRdRbkXH – Jeannie Blaylock (@JeannieBlaylock) 17 septembre 2021

Il n’est pas surprenant que la famille Meyer ouvre sa maison de cette manière à cette époque. Il est un stratagème de relations publiques claires: l’équipe Jaguars Meyer a perdu mal dans la semaine 1 à une équipe Texans qui a la pire liste dans la NFL. Ses joueurs, selon les rapports, sont déjà mécontents de son incapacité à s’acclimater au football professionnel (qui aurait pu le voir venir ?). Et l’infatigable Diana Moskovitz sur au Transfuge continue de fouiller toutes les façons Meyer Zach Smith munis d’un blindage protégé après que le jeune entraîneur a commencé à terroriser sa femme.

Urban et Shelley Meyer ne sont pas des gens admirables. Urban hésite principalement entre entraîner et prétendre qu’il doit absolument arrêter d’entraîner le football. Sa santé! Sa famille! Sa concentration ! Il doit bien faire les choses !

Alors qu’en fait, il abandonne généralement un gâchis de sa propre fabrication, sachant que de nouvelles chances se présenteront parce qu’il gagne, et que chaque ville a un présentateur de télévision prêt à couper les parties difficiles de l’histoire si cela signifie un plan exclusif de deux faire exploser des cygnes dans la piscine de l’entraîneur local.

Shelley, une infirmière autorisée, est une source de désinformation et de pensées décrépites. Elle a fait un mal incalculable en répandant des mensonges sur la pandémie de coronavirus et ne devrait plus jamais être prise au sérieux.

Mais en cours de route, ils ont vécu une vie et élevé trois enfants et sont allés faire une croisière de carnaval et ont acheté une plante et voici la preuve humanisante : un méli-mélo d’images si incultes qu’il était très certainement cultivé pour ressembler à cela.

Cependant, aucune de ces images n’est la chose la plus bizarre dans son salon. Ce titre appartiendrait à la photo de plage au-dessus de la cheminée. À première vue, cela semble être solidement du genre : une famille heureuse, habillée de la même manière, debout près de l’océan alors que le soleil se couche.

Généralement, une photo comme celle-ci est prise pour que la spontanéité soit de retour. Bien sûr, ces personnes se sont réunies ici de cette manière précisément pour prendre ces photos, mais regardez-les : elles ne font en fait que vivre la vie et s’apprécier ! Ce n’est pas une photo franche, mais ça essaie de l’être, et ça suffit.

Sauf que ce n’est pas le cas ici. Cette photo est mise en scène comme si une personne qui couvre sa table basse de photos de sa famille lorsque la caméra de presse s’arrête a demandé que son portrait de plage soit rendu comme une peinture de la Renaissance dans laquelle lui et sa famille adorée sont montrés marchant vers la lumière. Leur lumière.

« J’ai adoré toutes les photos. Shelley dit qu’Urban a mis tout le monde dehors”

Oui, je le vois là-bas, triant dans une boîte, choisissant ses favoris, se remémorant le jour où chaque photo a été prise, s’inquiétant de la représentation égale – trois enfants, une bande de petits-enfants, ça doit convenir à tout le monde ! — pris, comme nous le sommes tous dans des moments comme celui-là, dans la nostalgie du passé.

C’est pourquoi nous capturons ces moments. Nous pensons qu’ils sont peut-être tout ce que nous aurons vraiment.

Et Urban Meyer veut que vous sachiez qu’il les a. Tant d’entre eux. Il n’y a même pas de place pour vous reposer votre tasse de café. Avez-vous vu cette photo là-bas? Et celui-là ?