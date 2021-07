Tout le monde fourmille d’Amazon pour ce drone caméra 4K pliable à 100 $ en vente pour 59,99 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les drones quadricoptères sont excellents, mais ils peuvent aussi être assez chers. En fait, trouver une bonne option qui ne fera pas sauter la banque peut souvent être une tâche ardue. Même lorsqu’ils sont en vente, les prix sont souvent encore élevés. Un bon exemple est le 500 $ DJI Mavic Mini, qui est en vente pour seulement 399 $ en ce moment sur Amazon. C’est une remise énorme et vous devriez certainement en acheter une si cela fait partie de votre budget. Malheureusement, la plupart des personnes à la recherche d’un nouveau drone cherchent à dépenser beaucoup moins de 399 $.

Beaucoup de gens ne réalisent pas qu’il existe de très bonnes options qui sont remarquablement abordables. Et c’est particulièrement vrai lorsqu’il y a des ventes incroyables dont vous pouvez profiter sur Amazon. Le détaillant a un modèle super populaire appelé le Drone caméra Tomzon D25 4K et il se vend généralement 100 $. Mais il existe un coupon que vous pouvez couper dès maintenant et qui réduit le prix à 89,99 $. Ensuite, il existe également un autre code promotionnel spécial que vous pouvez utiliser à la caisse et qui fait que le prix final n’est que de 59,99 $. Cela correspond au prix le plus bas de tous les temps de ce modèle !

Les drones sont formidables pour les professionnels et les amateurs, surtout lorsqu’ils sont équipés de caméras de haute qualité. Que vous filmiez des séquences aériennes pour une vidéo ou que vous souhaitiez simplement diffuser des séquences en direct sur votre smartphone pendant que vous planez dans les airs, rien de tel qu’un quadricoptère pour faire le travail. Bien sûr, les quadricoptères de qualité professionnelle dotés de caméras de très haute qualité peuvent être extrêmement coûteux. Ce coût était autrefois prohibitif pour la plupart des gens sans un véritable besoin professionnel d’un drone avec caméra. Mais maintenant, il existe également de nombreuses options pour les amateurs.

De plus, les ventes sur des sites comme Amazon font de super petits drones comme le populaire Drone caméra Tomzon D25 4K plus abordable que jamais.

Le drone populaire D25 de Tomzon coche toutes les cases que vous pourriez vouloir cocher. C’est particulièrement vrai si vous cherchez à vous amuser avec un drone avec caméra de haute qualité. Ce n’est pas un quadricoptère de qualité professionnelle, bien sûr, mais cela ne vous coûtera pas non plus un bras et une jambe. Au lieu de cela, le prix de détail raisonnable de 100 $ vous offre un drone merveilleusement compact qui se replie pour devenir encore plus petit lorsqu’il n’est pas utilisé.

Malgré sa petite taille, le D25 contient toujours un appareil photo 4K et une belle grosse batterie. Et une fois que la charge commence à faiblir, vous pouvez insérer gratuitement la deuxième batterie fournie avec ce modèle. Maintenant, vous pouvez profiter de deux fois plus d’action.

Le prix de 100 $ est plus que juste. Mais vous ne paierez pas autant si vous en achetez un aujourd’hui. Il y a un coupon de 10 $ que vous pouvez clipser sur la page du produit. Ensuite, vous pouvez obtenir une autre réduction en utilisant le code promo D25SAVE40 à la caisse. Cela porte la remise totale à 40 $, réduisant le prix final à seulement 59,99 $ ! Avant de vous envoyer sur Amazon pour profiter de cette offre exceptionnelle, nous devons vous avertir. Cette vente devrait se terminer le 18 juillet. Mais la dernière fois que nous avons couvert un accord Tomzon similaire, il s’est vendu en seulement deux jours. En d’autres termes, il y a de fortes chances que cette offre à double coupon disparaisse plus tôt que prévu. Dépêchez-vous ou vous pourriez manquer!

Voici les principaux points à retenir :

Le drone de caméra Tomzon D25 4K est un modèle populaire et un best-seller sur Amazon Une caméra 4K enregistre des vidéos nettes avec une résolution maximale de 4096 x 2160 Parfait pour enregistrer de superbes séquences vidéo aériennes ou capturer des photos d’en haut L’application compagnon gratuite vous permet d’ajouter filtres photo ou ajoutez de la musique à vos vidéos Les fonctions de flux optique et de maintien d’altitude aident à la stabilité du vol et évitent le balancement du drone en survol Prenez un selfie d’un simple geste de la main dans les airs Le mode de vol Trajectoire, les itinéraires tracés et les fonctions de retournement 3D ne sont qu’un quelques-unes des fonctionnalités intéressantes. Se replie pour un rangement et un transport faciles; mallette de transport incluse Comprend deux batteries pour un total de 24 minutes de temps de vol

Drone Tomzon D25 avec caméra pour adultes 4K UHD Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : D25SAVE40

