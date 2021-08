Tout le monde parle de ce drame Netflix plein de suspense qui vient de monter en flèche au #1 • .

Quiconque est découragé par la façon dont il peut parfois avoir l’impression que nous sommes tous coincés ces jours-ci dans une boucle temporelle de coronavirus – revivre la même folie à propos des masques et des vaccins encore et encore – nous permet de vous rappeler un moyen parfaitement acceptable de préservation de la raison . Il y a toujours le chant des sirènes d’une frénésie Netflix, prêt et en attente, pour contrer votre malaise inspiré par la pandémie. Le streamer, bien sûr, héberge une offre époustouflante de contenu à injecter directement dans le centre de plaisir de votre cerveau. Mais son bouton « jouer » peut également réaliser une sorte de tour de magie soigné, en particulier avec les originaux de Netflix comme la saison 2 d’Outer Banks qui vient de sortir.

Des films et des émissions comme celui-ci vous récompensent, en tant que spectateur, avec un accès instantané à un monde qui semble exister légèrement en dehors du nôtre. Où une peste dévastatrice n’écœure pas et ne tue pas des millions de personnes. Un endroit où les choses ont l’air, osons le dire, un peu normale. Vous regardez, dans le cas de quelque chose comme Outer Banks, le groupe d’adolescents très unis (les Pogues) et vous pourriez peut-être vous retrouver amoureux de #travelvibes. C’est grâce au cadre de plage merveilleusement rêveur des Outer Banks de Caroline du Nord. Deux des personnages principaux de cette saison sont également en fuite aux Bahamas. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup ici pour vous faire croire qu’il existe un monde différent. Cependant, quelque part, beaucoup d’entre nous ne peuvent pas encore accéder. Mais c’est là. C’est normal. Et c’est bon.

Outer Banks saison 2, maintenant en streaming sur Netflix

La deuxième saison d’Outer Banks est tombée sur Netflix le vendredi 30 juillet. Netflix la décrit comme une histoire de passage à l’âge adulte. Celui qui, spécifiquement, suit les Pogues et reprend les choses après l’évasion proche de la mort de John B et Sarah, maintenant en fuite contre des forces infâmes et meurtrières. “Les nouveaux amis amènent également de nouveaux ennemis alors qu’ils sont de retour sur la piste de l’or, tandis que les enjeux pour Kiara, Pope et JJ s’intensifient rapidement à la maison.”

Il reste 400 millions de dollars à trouver et à réclamer. C’est l’une de ces histoires d’aventure d’une vie, en d’autres termes. Bien qu’avec des eaux inexplorées à venir, les Pogues “doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour s’en sortir vivants”.

Allons Pogues ! La saison 2 d’Outer Banks est maintenant sur Netflix pic.twitter.com/VM5m6QkKE9 – Netflix (@netflix) 30 juillet 2021

La nouvelle saison de l’émission, que Netflix a débutée en avril 2020, a déjà obtenu un score d’audience respectable de 76% sur un peu plus de 100 critiques sur Rotten Tomatoes. Il y a aussi au moins une torsion à couper le souffle qui a rapidement secoué Internet.

Soit dit en passant, il n’y a pas de mot, du moins pour l’instant, sur une saison 3. Cela a tendance à être décidé et annoncé après au moins les premières semaines d’un spectacle sont dans la boîte. Mais la saison 2 d’Outer Banks est certainement un début prometteur. Quelques jours seulement après la sortie, la nouvelle saison est l’émission de télévision en streaming n ° 1 sur Netflix. C’est selon le classement propriétaire du Top 10 du streamer.

