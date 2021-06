Tout le monde parle de ce film à suspense au bord de votre siège sur Netflix – .

L’une des meilleures émissions de télévision du moment – ​​de n’importe quel pays et de l’un des principaux services de streaming – se trouve sur HBO Max. Ça s’appelle Gomorrah, un drame dont la quatrième saison vient d’être ajoutée au streamer il y a un mois et dont le récit sur les frais de famille fictifs du crime de Savastano comme ce que vous obtiendriez si The Wire et Game of Thrones avaient un bébé qui a ensuite grandi et a déménagé en Italie. Soi-disant, Naples (où cette émission a été largement tournée, dans le quartier de Scampia) a pratiquement fermé ses portes dans le passé lorsque de nouveaux épisodes sont diffusés, probablement parce que tout le monde regarde. Parmi les raisons pour lesquelles la série a une base de fans aussi passionnée ? Les personnages et les acteurs forts qui les jouent – comme Marco D’Amore, qui, sur quatre saisons et un seul film Gomorrah, a dépeint l’emblématique Ciro Di Marzio.

En regardant D’Amore dans Gomorrhe, il est difficile de savoir où il se termine et son personnage intrigant, maussade, brillant et “immortel” Ciro commence, et c’est pour cette raison que nous devons souligner – si vous aussi, vous êtes fan de l’émission, vous voudrez certainement découvrir D’Amore dans un nouveau thriller en italien qui vient de sortir sur Netflix aux États-Unis. C’est un film, intitulé Sécurité, qui est plein de suspense captivant dont tout le monde parle en ce moment, et qui, au moment de la rédaction de cet article, était le film n ° 5 de la liste des films Netflix Top 10. , cette liste étant le classement que le streamer maintient en permanence et est visible dans son application.

Dans le film, D’Amore joue un expert en sécurité à domicile dans la station balnéaire italienne de Forte dei Marmi. L’histoire est basée sur le roman du même nom de l’écrivain américain Stephen Amidon de 2010, mais au lieu de l’Italie, il se déroule dans une ville universitaire du Massachusetts.

La bande-annonce, ci-dessous, met plutôt bien les choses en place :

Extrait de la description officielle du film par Netflix : “Après l’agression d’une jeune femme dans leur ville balnéaire, un expert en sécurité et sa famille sont pris dans un puissant flux de secrets et de mensonges.”

D’après ses publications sur Instagram, Amidon semble certainement être satisfait, dans l’ensemble, de l’adaptation italienne de son roman :

Détails supplémentaires sur le film :

Il a été réalisé par Peter Chelsom. Sa filmographie comprend des films comme Serendipity et Hector and the Search for Happiness. Et en plus de D’Amore, le casting comprend également Maya Sansa (Dormant Beauty, Good Morning, Night) et Valeria Bilello (Sense8, Made In Italy).

La sécurité a en fait passé une grande partie de cette semaine à la première place de la liste des 10 meilleurs films de Netflix aux États-Unis – une liste qui, à partir de maintenant, comprend également d’autres originaux de Netflix, comme l’animation Wish Dragon et Kevin Hart’s Fatherhood.

