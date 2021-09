Tout le monde parle de Jamie: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur la prochaine comédie musicale

Tout le monde parle de Jamie, il s’agit de poursuivre vos rêves et d’accepter qui vous êtes

Avec une bande-annonce si colorée et pleine de vie, on ne peut que se demander de quoi parlera Everybody’s Talking About Jamie. La comédie musicale à venir consistera à poursuivre vos rêves et à apprendre à vous accepter tel que vous êtes.

Dans la comédie musicale, nous suivons Jamie New, un adolescent qui vit dans une ville anglaise à col bleu, avec le rêve d’une vie sur scène. Alors que le reste de son école semble planifier des vies plus attendues après l’obtention de son diplôme, il envisage de révéler son véritable désir d’être une drag queen.

Bien qu’il ait le soutien affectueux de sa mère, de sa meilleure amie et de son mentor, Miss Loco Chanelle (la légende locale de la drag queen), il y a beaucoup d’autres ignorants qui essaient de pleuvoir sur son défilé. Maintenant, c’est à lui et à sa communauté de s’inspirer les uns les autres pour apprendre et s’accepter davantage, et permettre aux gens de se mettre sous les projecteurs et de s’éloigner des ténèbres.