Tout le monde parle de l’astéroïde de la taille d’un gratte-ciel qui traverse la Terre aujourd’hui – .

La NASA est toujours à l’affût des menaces potentielles de l’espace. Cela inclut les rafales de rayonnement du Soleil, les objets artificiels qui retournent dans notre atmosphère et, bien sûr, des objets comme les astéroïdes et les comètes. Aujourd’hui, l’un de ces derniers va effectuer un survol relativement proche de la Terre, et la NASA l’a considéré comme une menace potentielle en raison de sa proximité attendue lors de son approche au plus près. L’objet est un astéroïde appelé 2021 KT1, et on pense qu’il mesure environ 600 pieds de diamètre. S’il était placé à la surface de la Terre, il serait aussi haut qu’un gratte-ciel, et s’il heurtait la Terre, il causerait des dommages considérables. Heureusement, il ne semble pas que cela va se produire.

Les scientifiques ont, au fil du temps, regroupé les objets dans l’espace en deux groupes. Si un astéroïde ou une comète se trouve à plus de 4,6 millions de kilomètres de la Terre, il est considéré comme « sûr », du moins dans la mesure où nous pouvons prédire son avenir. Les objets situés à moins de 4,6 millions de kilomètres sont considérés comme « potentiellement dangereux » en raison du fait qu’ils pourraient interagir avec la Terre ou la Lune à un moment donné dans un proche avenir. 2021 KT1 est l’un de ces objets potentiellement dangereux, mais seulement par une petite marge. Au cours de son passage par la Terre aujourd’hui, il devrait atteindre une distance de 4,5 millions de miles.

En plus de 2021 KT1, deux autres astéroïdes passeront également beaucoup plus près de la Terre aujourd’hui. 2021 KT2 mesure seulement 23 pieds de diamètre mais passera à moins de 200 000 miles de la Terre, tandis que 2018 LB, une roche spatiale estimée à 70 pieds de large passera à un peu moins de 700 000 miles de notre planète. Aucun de ces objets n’a de chance mathématique de toucher la Terre, d’après les données concernant leur position, leur vitesse et leur trajectoire.

Si un astéroïde similaire à 2021 KT1 devait frapper la Terre, ce serait dévastateur, mais pas un événement mettant fin au monde. À 600 pieds de large, le rocher pourrait complètement détruire une grande ville s’il frappait de plein fouet, la plupart des dommages étant causés par l’onde de choc qu’il générerait lors de l’impact. Étant donné que la Terre est principalement constituée d’eau, il y a de fortes chances qu’elle frappe l’océan, mais cela ne signifie pas qu’aucun mal ne serait fait. Un astéroïde de cette taille frappant l’eau a le potentiel de déclencher d’énormes raz de marée qui pourraient anéantir les communautés côtières. De plus, l’énorme quantité d’eau qui serait vaporisée lors de l’événement pourrait considérablement influencer la météo dans certaines régions ou même sur l’ensemble de la planète, ne serait-ce que pour une courte période.

La bonne nouvelle, bien sûr, c’est qu’aucun de ces rochers ne va nous frapper, et ils passent tous à des distances relativement confortables. Les scientifiques scrutent constamment le ciel à la recherche de menaces potentielles, et l’espoir est que toute menace réelle pour notre existence soit détectée suffisamment à l’avance pour que nous puissions faire quelque chose à ce sujet.

