Tout le monde parle du prochain film épique de Zack Snyder sur Netflix

Zack Snyder a eu une année aussi chargée que n’importe quel réalisateur hollywoodien en 2021. HBO Max a sorti Justice League de Zack Snyder le 18 mars, et la réaction critique a été positive. Deux mois plus tard, le film de braquage de zombies de Snyder Army of the Dead a commencé à être diffusé sur Netflix, devenant rapidement l’un des films les plus regardés par le service de streaming. Et maintenant, Netflix approfondira encore plus la relation avec Zack Snyder en reprenant Rebel Moon.

En plus de produire deux autres films Army of the Dead, Netflix collaborera avec Snyder sur son nouveau film d’aventure de science-fiction intitulé Rebel Moon. Il sera produit et réalisé par Snyder. Il fera également équipe avec Shay Hatten (Army of the Dead) et Kurt Johnstad (300) pour écrire le scénario également.

Netflix n’a pas encore d’images ou de bandes-annonces à partager, mais voici la ligne de connexion pour Rebel Moon :

Lorsqu’une paisible colonie aux confins de la galaxie se retrouve menacée par les armées du tyrannique Régent Balisarius, ils envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à prendre position.

“C’est moi qui grandis en tant que fan d’Akira Kurosawa, fan de Star Wars”, a déclaré Snyder au Hollywood Reporter de Rebel Moon plus tôt cette semaine. « C’est mon amour de la science-fiction et de l’aventure géante. Mon espoir est que cela devienne également une propriété intellectuelle massive et un univers qui peut être construit.

Univers cinématographique de l’Armée des morts

En parlant d’énormes IP, Netflix s’est déjà engagé à transformer Army of the Dead en une franchise. Avant l’arrivée de Army of the Dead, Netflix s’était déjà engagé à faire un prequel en direct et un spin-off d’anime. La préquelle, Army of Thieves, est une histoire d’origine pour le personnage de Matthias Schweighöfer, Dieter. L’acteur allemand a également réalisé le film, que Netflix lancera plus tard cette année.

Rencontrez l’ARMÉE DES VOLEURS. 💰🔐💰🔐 La préquelle pleine d’action de L’ARMÉE DES MORTS de Zack Snyder, réalisée par et avec Matthias Schweighöfer, arrive bientôt sur Netflix. pic.twitter.com/lABUn61FPK – NetflixFilm (@NetflixFilm) 7 juillet 2021

Rebel Moon de Zack Snyder arrive bientôt

Sans surprise, les fans sont déjà enthousiasmés par un autre film d’action à gros budget de Snyder :

Snyder a déclaré au Hollywood Reporter que la production de Rebel Moon devrait démarrer au début de 2022. “Je travaille là-dessus depuis si longtemps, c’est assez avancé”, explique-t-il. En attendant, les fans peuvent s’attendre à Army of Thieves, le spin-off de l’anime et le thriller vampire Day Shift.

