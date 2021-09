Tout le monde parlera de cette nouvelle série d’horreur Netflix la semaine prochaine

Cette année a apporté un embarras de richesse pour les fans d’horreur qui se trouvent également être abonnés à Netflix. Il y a tellement de nouveau contenu à apprécier, y compris des films comme la trilogie Fear Street; Une histoire d’horreur classique ; et Ciel rouge sang. Ainsi que des séries télévisées, dont la nouvelle saison de Black Summer. En attendant, voici encore un autre élément de contenu dans le même sens à ajouter à la liste : la messe de minuit.

Celui-ci est une nouvelle série limitée créée le 24 septembre et provient du créateur de The Haunting of Hill House, Mike Flanagan. Lisez tout sur cette nouvelle série de 7 épisodes palpitants ci-dessous.

Messe de minuit, maintenant en streaming sur Netflix

En plus d’être créée et réalisée par Flanagan, cette série met également en vedette Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas et Michael Trucco. La série est produite par Flanagan et Trevor Macy, pour Intrepid Pictures.

D’après la bande-annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous, il est clair que la messe de minuit va nous choquer avec tout, du surnaturel et des miracles à la mort d’animaux. Tout en nous racontant une histoire qui semble prête à garder les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.

Cela pourrait être la fin de tout. La messe de minuit arrive le 24 septembre uniquement sur Netflix. Une nouvelle série du créateur de The Haunting of Hill House. pic.twitter.com/4uNr90eR6j – Messe de minuit (@midnightmass) 8 septembre 2021

La messe de minuit, selon le matériel de presse de Netflix, « raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater).

« Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, une ferveur religieuse renouvelée s’empare de la communauté. Mais ces miracles ont-ils un prix ?

Post-scriptum

Pour rappel, cette émission arrive sur Netflix une semaine à partir de vendredi. En attendant, il y a encore beaucoup à découvrir dans ce même genre, si vous le souhaitez. Voici un lien rapide qui vous mènera directement à la page de catégorie d’horreur de Netflix. Il est configuré comme l’écran d’accueil principal de Netflix et comprend des titres d’horreur populaires et tendance ; comédies d’horreur et mystères; films d’horreur basés sur des livres; et beaucoup plus.

Les films d’horreur originaux de Netflix que vous trouverez sur cette page incluent Army of the Dead, Kingdom: Ashin of the North et The Swarm. Ce dernier est un long métrage de langue française avec une prémisse particulièrement suceuse de sang, comme vous pouvez le soupçonner d’après le titre.

Le personnage central de The Swarm est Virginie, qui vit et exploite une ferme avec ses enfants. Virginie élève des criquets, croyez-le ou non, comme une culture riche en protéines. Mais, comme l’explique le synopsis de Netflix, « La vie est dure. Les soucis d’argent et les problèmes pratiques s’accumulent, (et) les tensions avec ses enfants et ses voisins sont vives. Mais tout change quand elle découvre que les sauterelles ont le goût du sang.