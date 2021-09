Tout le monde pensait que la publicité pour Tom Brady Subway était très étrange

On ne se débarrasse jamais de Tom Brady. En fait, il n’y aura plus que Tom Brady. Tom Brady, malgré ses 44 ans, est en quelque sorte meilleur au football et aussi plus beau que jamais. Il devrait fouiller dans un placard à la recherche d’un coussin chauffant parce qu’il s’est tordu le dos sur la “colline” (il n’y a pas de pente, vraiment) tout en coupant l’herbe (avec une tondeuse automotrice), mais à la place il brûle absolument le Cowboys de Dallas dans le match d’ouverture de la NFL.

Tom Brady est tellement omniprésent – ​​vous pensiez qu’un documentaire en 10 parties en préparation était un peu trop ? – qu’il est maintenant utilisé comme porte-parole pour UN ALIMENT QU’IL NE MANGE PAS MÊME.

Nous pensons tous à 20 ans en arrière, au jour déterminant de notre ère. Comment ne le pourrions-nous pas ?

À la suite des attentats du 11 septembre, la NFL a reporté les matchs de la semaine 2. La saison a repris avec la semaine 3, le 23 septembre, et nous étions tous soulagés, voire nerveux, de pouvoir nous rassembler, de déployer le drapeau, de chanter les chansons, de jouer. Nous pouvions avancer vers un futur révisé à la hâte par des avions plongeant là où ils n’étaient pas censés être.

C’était la semaine où Drew Bledsoe a reçu un coup si fort qu’il a commencé à saigner à l’intérieur, donnant ainsi à Brady, le 199e choix de repêchage du repêchage 2000, une chance de commencer à jouer au football professionnel.

Personne ne pensait vraiment clairement à l’époque, à quoi que ce soit. Mais je suis convaincu que s’il vous arrivait de marmonner à quelqu’un – il y avait beaucoup de murmures à ce moment-là, nous étions perdus et essayions de trouver les mots – que dans 20 ans, ce nouveau QB des Patriots non annoncé aurait sept anneaux du Super Bowl ( et 5 MVP !) et être largement considéré comme le meilleur de tous les temps ET être connu pour son régime strict ET pour être un Subway, tout cela aurait semblé incompréhensible, même à une époque où la plupart des choses semblaient incompréhensibles.

Je veux dire, qui aurait même cru que Subway serait toujours en train de lancer son pain au goût de carton et sa vieille viande gluante garnie de légumes flétris et de sauces douteuses? Nous devions avancer.

Mais ici, comme on dit, nous sommes. (Désolé, Subway. C’est très difficile de calomnier Tom Brady, il est trop parfait. Vous devrez prendre les coups.)

C’est un choix intéressant d’avoir un pitchman dont la marque repose en partie sur le fait de ne pas manger le composant principal de la chose que vous essayez de convaincre les gens d’acheter. Je ne consommerais jamais cette nourriture malsaine, je ne conduirais jamais cette petite voiture, je ne dormirais pas sur ce lit bosselé, je resterais dans ce complexe de troisième ordre ou je porterais ce costume mal ajusté, mais pour vous, celui avec le coussin chauffant sur le dos douloureux, c’est beaucoup !

Attendre. C’est la plupart des annonces, je suppose.

Les blagues, comme elles le font, sont venues rapidement.

Tom Brady après avoir mangé une (1) unité de sandwich au métro pic.twitter.com/zxNWBxi4zZ – BUM CHILLUPS AKA SPENCER HALL (@edsbs) 10 septembre 2021

Tom Brady si quelqu’un lui a déjà fait manger un sous-marin de Subway : pic.twitter.com/IOtB8paNa4 – Andy Nesbitt (@anezbitt) 10 septembre 2021

(Bon, Andy !)

Cette publicité pour le métro de Brady pic.twitter.com/IUuiNgFzCM – Sebastian Arbelaez (@SebArbelaez) 10 septembre 2021

Regardons de plus près, mais pas de trop près, une partie particulière de la publicité qui s’est démarquée pour les gens.

Je viens de regarder la nouvelle publicité pour le métro de Tom Brady. Est-ce que quelqu’un d’autre voit ce que je vois ? pic.twitter.com/cTbSvqkYgF – Rey Cabrera (@rcphotograhy) 10 septembre 2021

Oui. L’imagerie ici ne semble pas du tout subtile. Tu n’es pas seul, Rey. Cette misère est partagée.

Vous vous souviendrez peut-être que l’ancien entraîneur de Brady avec les New England Patriots, Bill Belichick, a également été payé pour vous convaincre de manger au Subway.

(YouTube m’a fait regarder une annonce avant que je puisse voir cette annonce, au cas où vous vous demanderiez si un moment de votre existence peut jamais passer sans que quelqu’un essaie de vous vendre quelque chose.)

Qu’est-ce que ces deux publicités ajoutent au débat sur l’homme le plus important pour la dynastie des New England Patriots ? J’ai peur qu’ils ne nous rapprochent pas de la résolution. Je suis aussi confus à propos de cette question que je ne l’ai jamais été à propos de quoi que ce soit (et laissez-moi vous dire que j’ai passé un temps non négligeable à essayer de comprendre ce qu’est exactement cette viande que Subway appelle « steak » ; Je ne suis pas du genre à vouloir éviter les dilemmes difficiles de la vie.)

D’un côté, nous dit Subway, vous devriez adopter les décisions vestimentaires de Bill Belichick. D’un autre côté, dit Subway, vous devriez céder aux envies que Tom Brady a repoussées pendant si longtemps, avec un grand succès.

Rien de tout cela ne fusionne. Il n’y a ni appel ni réponse. Tout ce qui était entrelacé le reste, dans des nœuds que nous ne pouvions pas faire et certainement pas dénouer. Il ne nous reste plus que ceci :

Mec, Tom Brady a l’air bien. Il est bon. Si bon. Mais je vais quand même être vaincu par le pain, je pourrais manger un pain entier, dieu le pain est si bon, ce ne sera pas du pain Subway mais ce sera un bon pain, et ça va être incroyable, peut-être même utiliser du beurre, pas sûr, mais j’y arriverai juste après avoir appelé quelqu’un pour couper mon gazon pour moi.