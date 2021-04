Tout le monde pense que Netflix a les meilleures émissions de télévision et films originaux – .

Nous sommes en 2021 et, enfin, Netflix a une réelle concurrence des autres services de streaming. Disney + a commencé à déployer son barrage sans fin d’émissions Star Wars et Marvel, HBO Max diffuse d’énormes films à succès le jour même de leur sortie en salles, et Peacock est désormais le seul endroit pour regarder The Office. Dans les années à venir, l’un des innombrables services concurrents pourrait même avoir une chance de renverser le leader de l’industrie, mais cela ne se produira probablement pas tant que la plupart des gens croient que Netflix a la meilleure sélection de contenu original.

Tel que rapporté par Variety, une nouvelle enquête menée par Morgan Stanley révèle que 39% des répondants pensent que Netflix est le service de streaming payant avec la meilleure programmation originale. Amazon Prime est arrivé à la deuxième place avec 12%, Disney + et Hulu à égalité au troisième avec 7% et HBO Max a pris la cinquième place avec 6%.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme le souligne Variety, cela va dans le sens des sondages précédents de la firme de Wall Street. En fait, en 2018, les résultats étaient identiques pour Netflix, et ils n’ont augmenté que d’un point de pourcentage en 2019. La grande différence est que 32% des répondants ont choisi «ne sait pas» en 2019, alors que ce nombre est passé à 23 % en 2021.

Les résultats ne sont pas particulièrement surprenants, car Netflix a dépensé des milliards de dollars pour constituer sa bibliothèque de films et d’émissions de télévision originaux au fil des ans. Sans aucun doute, la direction a vu l’écriture sur le mur que tout le contenu sous licence de valeur serait finalement récupéré par ses propriétaires au moment où ils lanceraient leurs propres services, et l’établissement d’une bibliothèque de contenu qui resterait à jamais sur le service est devenu le top. priorité. Selon Statista, Netflix a publié plus de 370 titres originaux en 2019 seulement, et ce nombre augmente chaque année.

Bien que Netflix reste le premier chien du contenu original, cela n’a pas empêché les consommateurs d’élargir leurs horizons en ce qui concerne le nombre de services pour lesquels ils paient. Selon l’enquête, le ménage américain moyen est désormais abonné à 2,5 services de streaming. C’est de 2,3 en 2020 et 1,8 en 2019. Au total, Morgan Stanley estime qu’il y avait plus de 300 millions d’abonnements actifs aux États-Unis à la fin de 2020.

En plus d’être le premier choix de la plupart des gens pour la programmation originale, Netflix a également remporté la médaille d’or en tant que service de streaming le plus populaire avec 58% des répondants affirmant utiliser Netflix. 45% ont déclaré utiliser Amazon Prime, 31% ont déclaré avoir payé pour Disney + et 20% sont abonnés à HBO et / ou HBO Max.

Parmi les autres informations intéressantes de l’enquête, citons la croissance des services gratuits et financés par la publicité comme Tubi et Pluto TV qui a été «assez discrète» en 2020, la satisfaction de la télévision payante étant à un niveau record et la pénétration de la télévision connectée atteignant près des trois quarts de la pays. 3 100 adultes américains ont été interrogés par AlphaWise de Morgan Stanley pour l’enquête.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.