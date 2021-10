Tout le monde peut acheter des colis Amazon non livrés

Cela peut surprendre de nombreuses personnes, mais il est en fait possible d’acheter des colis perdus ou égarés auprès d’Amazon, de FedEx, d’UPS et d’autres services de livraison. Dans les cas où un colis n’atteint pas sa destination prévue, ce qui peut être dû à un problème d’adresse ou d’expédition, ces colis non réclamés sont parfois mis en vente lors d’une vente aux enchères. C’est une idée intrigante, mais ne vous enthousiasmez pas tout de suite.

Mais d’abord, une petite histoire personnelle : il y a quelques mois, j’ai commandé des baskets sur le site de Nike. Comme ils ne se sont toujours pas présentés quelques semaines plus tard, j’ai contacté Nike et on m’a dit qu’il y avait eu une erreur d’expédition impliquant FedEx. Mes baskets ont été perdues pendant le transport. FedEx, m’a-t-on dit, avait le colis dans un entrepôt mais n’a pas pu le livrer pour une raison que je ne comprends toujours pas entièrement. Nike m’a finalement envoyé une nouvelle paire de baskets. L’emballage d’origine, comme je suis venu le découvrir, a peut-être finalement été acheté par quelqu’un d’autre.

Comment acheter des packages Amazon non réclamés

L’achat d’un colis non réclamé ou non livré ressemble beaucoup à l’émission Storage Wars. Dans certains cas, vous n’êtes pas sûr de ce que vous achetez jusqu’à ce que vous l’ouvriez. Un site Web où vous pouvez explorer diverses enchères est Liquidation.

Certaines annonces montrent simplement une palette de boîtes et ont une description simple qui se lit comme suit « Palette d’outils assortis et plus ». Naturellement, l’achat de l’article est quelque chose d’un risque. Vous pourriez trouver un trésor d’outils ou vous pourriez découvrir que vous avez payé un peu trop cher.

La bonne nouvelle est que vous pouvez rechercher l’inventaire disponible par type de produit. Par exemple, vous pouvez rechercher des boîtes contenant des appareils électroniques grand public ou des boîtes contenant des vêtements.

Récemment, une vidéo virale TikTok a mis en évidence un magasin de «courrier non réclamé» rempli de colis non livrés de grandes marques. Lorsqu’un écrivain d’Insider, cependant, est allé le vérifier, elle a découvert que c’était plus du battage médiatique que de la substance.

Comment récupérer les articles USPS non livrés

Il existe également un moyen d’acquérir des articles USPS non livrés. Le site Web GovDeals se présente comme un marché de services de liquidité et vous pouvez effectuer une recherche dans une myriade de catégories de produits.

La réalité des colis non livrés

Après avoir parcouru les sites Web ci-dessus et quelques autres, mon conseil est d’éviter ces soi-disant offres incroyables. Bien qu’il existe sans aucun doute des offres, le potentiel de gaspiller de l’argent est bien réel.

Le meilleur pari est de parcourir plus de sites Web et d’applications avec de meilleures sélections de produits. Quelques exemples incluent Craigslist, Facebook Marketplace, eBay et OfferUp.