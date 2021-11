Tout le monde peut s’appeler infirmière, même sans qualification

Nos incroyables infirmières autorisées ont été en première ligne pendant la pandémie, nous devons les protéger ainsi que leur profession (Photo: .)

La semaine dernière, le controversé projet de loi sur la santé et les soins de santé est revenu aux Communes.

C’est un mauvais projet de loi, qui, je pense, transformera le NHS en une vache à lait financée par l’État, où des entreprises privées siègent aux conseils de décision du NHS et où nos données pourraient être mises en vente.

J’ai décidé d’essayer d’ajouter une garantie très importante à ce projet de loi pour les patients, mais je suis extrêmement déçu que le gouvernement ait voté contre mon important amendement visant à protéger le titre du poste d’infirmière.

N’importe qui peut s’appeler infirmière dans ce pays, quelles que soient ses qualifications. Cela peut sembler choquant, mais c’est en fait vrai. J’ai été surpris d’apprendre ce fait plus tôt cette année lorsque les infirmières me l’ont dit directement et j’ai immédiatement entrepris de rectifier le tir.

Comme le professeur Alison Leary, qui a lancé la campagne #ProtectNurse, l’a déclaré dans sa pétition – qui compte plus de 30 000 signatures – « le terme infirmière peut être utilisé par n’importe qui au Royaume-Uni. Cela signifie que n’importe qui peut utiliser ce terme pour offrir des conseils et des services professionnels, même s’il n’a pas de qualifications, d’expérience en soins infirmiers ou a été radié d’un registre professionnel.’

C’est tellement faux parce que dès que vous entendez le mot « infirmière », vous pensez « expertise médicale ». Il est temps de montrer à la communauté infirmière à quel point nous les valorisons et les apprécions dans la société. Nous devons respecter leur expérience et c’est ce que mon amendement, attendu depuis longtemps, entendait faire.

Voter contre est franchement une insulte à nos infirmières – le gouvernement a montré une fois de plus qu’il n’était pas de leur côté

Nos incroyables infirmières immatriculées ont été en première ligne pendant la pandémie. Ils nous protègent chaque jour, nous devons donc les protéger ainsi que leur profession.

Protéger leur titre de poste, pour lequel ils ont travaillé si dur, fera exactement cela. Ce n’est pas un remplacement pour une augmentation de salaire appropriée – pour laquelle je continue de faire campagne – mais une mesure intérimaire pour leur donner la place qu’ils méritent.

Mais il ne s’agit pas seulement de protéger les infirmières, il s’agit également de protéger la sécurité des patients. Nous avons malheureusement vu pendant la pandémie comment cette situation peut être exploitée. Cela peut arriver car le titre d’infirmière indique automatiquement que vous faites confiance à leur expertise.

Il a été rapporté plus tôt cette année que la militante anti-vaccination Kate Shemirani prétend être une infirmière, bien qu’elle ait été radiée du registre officiel.

Mme Shemirani a été renvoyée car il a été déterminé qu’elle avait exposé le public à un « risque grave de préjudice » et avait jeté le discrédit sur la réputation de la profession infirmière. Au moment d’être radiée, Shemirani a déclaré au Nursing Times qu’elle continuerait à s’appeler infirmière.

Cela doit être corrigé pour éviter la désinformation, y compris concernant Covid-19, et pour s’assurer que les gens ne supposent pas automatiquement qu’une personne est une infirmière autorisée.

Le titre devrait être limité à ceux qui sont inscrits auprès d’organismes de réglementation professionnels tels que les infirmières autorisées et les infirmières dentaires. C’est ce que mon amendement simple et non controversé stipule. Ce serait la même chose que les titres tels que paramédical et kinésithérapeute, qui sont limités à ceux des registres professionnels.

Ainsi, mercredi, j’ai présenté mon amendement au Parlement et j’ai forcé un débat et un vote sur la question.

Mon amendement a reçu le soutien de 240 députés, ce qui envoie une grosse déclaration, mais c’est vraiment dommage que le gouvernement ait utilisé sa majorité pour le rejeter et empêcher qu’il soit ajouté au projet de loi.

Étant donné que le gouvernement a précédemment indiqué en réponse à la pétition qu’il examinerait ce changement, vous pourriez être pardonné de penser qu’il pourrait être adopté de manière simple et non partisane.

Mais malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé.

Leurs excuses selon lesquelles ils ne pouvaient pas être d’accord avec ma formulation « imparfaite » ne s’accumulent tout simplement pas, car ils auraient pu facilement la modifier, déposer leur propre article ou accepter mon amendement et apporter d’autres modifications nécessaires ultérieurement via la législation secondaire, ou d’autres moyens.

La vérité, c’est que l’accent aurait dû être mis sur la sécurité des patients, et non sur les problèmes partisans. Voter contre est franchement une insulte à nos infirmières – le gouvernement a montré une fois de plus qu’il n’est pas de leur côté.

Mais je n’abandonne pas le combat. Je suis très reconnaissante à Alison Leary, ainsi qu’aux organisations infirmières telles que le Queens Nursing Institute, l’Institute for Health Visiting, les organismes de bienfaisance, Unison Health, Unite, le Royal College of Nursing Professional Nursing Committee – ainsi qu’à de nombreuses autres personnes et groupes qui soutiennent ce mouvement.

La bataille se déplace maintenant à la Chambre des Lords où nous tenterons à nouveau d’apporter ce changement attendu depuis longtemps et de le soumettre à nouveau avec un léger amendement, et j’espère que les lecteurs se joindront à moi pour soutenir cette campagne vitale #ProtectNurse pour nos incroyables infirmières en signant la pétition et en écrivant à leur député.

C’est un mauvais projet de loi, mais nous devons au moins y avoir une protection pour les infirmières et les patients, sinon je crains que plus de gens se fassent passer pour des infirmières, sans qualification, et nous en verrons des conséquences tragiques.

