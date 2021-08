Tout le monde prend du temps, donc les montres de course ont besoin de modes de récupération des blessures

Si vous avez suivi mes chroniques sur mon parcours pour gérer numériquement la Route 66, tout d’abord, merci sincèrement pour cela ! – alors vous avez peut-être aussi suivi les chiffres que je partage sur la distance que j’ai parcourue. Si c’est le cas, vous avez peut-être remarqué que, depuis ma dernière chronique, je n’ai pratiquement pas voyagé.

Où suis-je?

À la suite de blessures à deux pieds, j’ai dû prendre du temps par rapport à mon horaire habituel de course et de marche, ce qui signifie que je n’ai parcouru que 16,37 milles en deux semaines. C’est bien en deçà de la moyenne hebdomadaire minimale de 21,91 milles par semaine requise pour relever ce défi – et bien en deçà de ma moyenne précédente d’un peu plus de 30 milles parcourus par semaine.

Heureusement, j’étais en avance sur le calendrier. En tant que tel, il est peu probable que quelques semaines de congé ruinent mes chances de relever le défi de parcourir les 2 278 milles de la Route 66 au cours des deux années requises.

En fait, juste au moment où je m’étais adapté à l’idée de lever les pieds pendant plusieurs semaines pendant que je récupérais, de manger des biscuits faits maison et de regarder des films, j’ai remarqué un seul mot sur ma montre de course qui a tout gâché.

Désentraînement

J’utilise le Polar Vantage M2 pour suivre la distance que j’ai parcourue, et dans l’ensemble, j’en ai été assez impressionné. Comme de nombreuses montres de course et montres connectées, elle possède une fonction qui trace l’évolution de votre condition physique au fil du temps, pour vous donner un plus grand sentiment d’accomplissement ou de contexte.

Cependant, lorsque j’ai regardé la montre quelques jours après ma blessure, le mot « Detraining » était collé sur le cadran principal de la montre. Oui, l’appareil me faisait honte pour mon manque d’exercice.

Vous pouvez modifier le cadran de la montre Vantage M2, mais chaque option est une mesure de condition physique différente et chacune est essentielle. ‘Cette semaine 0h 54m’ (de faire de l’exercice) on a dit; « Dernière séance d’entraînement il y a une semaine », m’a dit un autre. En fait, la plupart des cadrans de la montre me donnaient de mauvaises nouvelles sur l’état de ma forme physique (et d’autres me donnaient des prévisions négatives sur l’état du temps).

En d’autres termes, ma montre ne montrait pas exactement de sympathie pour mon incapacité à faire de l’exercice.

Le problème n’est pas exclusif au Polar Vantage M2, bien sûr. Un collègue a partagé une capture d’écran de l’application Adidas Running qu’ils utilisent, qui leur a décerné une grosse croix rouge sur leur record d’entraînement lorsqu’ils n’ont pas pu s’entraîner.

Pression pour courir

Évidemment, ce n’est pas amusant de voir ces rappels montés sur le poignet que vous n’obtenez pas l’exercice dont vous avez besoin. Ils aggravaient l’anxiété que je ressentais déjà à l’idée de laisser tomber mon corps. Mais les problèmes sont plus profonds que cela.

Après quelques jours de ‘Detraining’, j’ai décidé de montrer à ma montre que ce n’était pas mon patron, et je suis parti me promener. Ce n’était pas particulièrement long – juste quelques kilomètres – mais suffisamment long pour justifier de le suivre avec l’appareil. Je ne voulais plus être « Detraining ».

Comme vous pouvez l’imaginer, c’était une idée terrible – cela m’a remis sur la voie de la guérison d’une certaine manière.

J’ai déjà écrit sur la façon dont le langage des trackers de fitness peut affecter les performances, donc ceux d’entre vous qui liront cette chronique sauront que je ne suis pas fou d’être pressé par ma montre. J’ai également expliqué comment il est très facile de se détourner de l’utilisation d’un appareil portable pour les entraînements.

En me rappelant mes échecs de remise en forme, la montre m’avait fait honte – ou m’avait fait pression – pour que je m’entraîne avant que mon corps ne soit prêt à le faire. D’autres personnes dans cette position ont peut-être réagi de la même manière – ou peut-être que je suis simplement plus facilement dirigé par la pression des pairs.

Alors quelle est la solution ? Parce que vous ne pouvez pas simplement supprimer les informations de santé de la course – c’est fondamentalement leur but. À mon avis, c’est aussi simple que d’introduire des modes de blessure.

Le temps est écoulé

Les montres intelligentes et les trackers de fitness fournissent toutes sortes de mesures pour surveiller votre santé et votre forme physique. Ils peuvent garder un œil sur votre sommeil et votre rythme circadien, votre cycle menstruel, votre fréquence cardiaque, votre stress, votre apport alimentaire et vos calories, votre temps sédentaire et, bien sûr, votre forme physique générale (en fonction de votre appareil, bien sûr – toutes les montres ne font pas tout).

Le temps de blessure, alors, serait un ajout naturel à la suite. Vous pourriez peut-être saisir des informations sur le type de blessure que vous avez subie, afin que l’appareil se calme pendant un certain temps sur les rappels d’entraînement.

Non seulement cela, mais la montre pourrait vous conseiller sur les comportements recommandés pendant le temps de blessure – vous rappelant de vous reposer, si nécessaire, et de dormir suffisamment, ou vous permettant de savoir quand vous pourrez à nouveau faire de l’exercice. L’appareil pourrait même vous aider à développer votre force après coup, en vous recommandant certains cours et tâches qui conviendraient en fonction de votre blessure.

De toute évidence, ce ne sont que des idées farfelues, qui me sont venues à l’esprit à la suite de mes problèmes actuels.

Mais avec des montres de course et des montres intelligentes faisant de plus en plus partie des routines de santé quotidiennes de nombreuses personnes, et pas seulement de leurs entraînements réels, ce type de mode aurait tout à fait un sens.

Un mode de blessure d’entraînement ne m’empêcherait pas de me blesser en premier lieu, ni n’aurait d’impact sur mon rythme sur le défi de la Route 66 (pas que ce dernier compte trop, car j’ai 150 milles d’avance sur l’endroit où je dois être – c’est mon entraînement au marathon qui a été le plus affecté). Cependant, cela arrêterait certainement la honte constante que je reçois de mon gadget – et rendrait le chemin de la récupération (et de la course de longue distance) un peu plus facile.