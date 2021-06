Tout le monde regarde cette nouvelle comédie torride de Netflix en ce moment – ​​.

Pour toute personne aux États-Unis qui a subi des retraits de Schitt’s Creek et pourrait utiliser une nouvelle comédie hilarante de notre voisin du nord, en particulier comme anecdote en quelque sorte à la pandémie et à toutes sortes d’autres nouvelles négatives dans le monde en ce moment, réjouissez-vous – Netflix vous a couvert, sous la forme d’une sitcom torride de Catherine Reitman.

La saison 5 de son émission Workin’ Moms vient d’être ajoutée à Netflix aux États-Unis il y a quelques jours, et c’est déjà l’une des émissions Netflix les plus regardées, ayant monté en flèche les rangs des streamers de ce qui est populaire à travers le service à un moment donné. Reitman, la fille du célèbre réalisateur hollywoodien Ivan Reitman, non seulement joue dans la série, mais elle écrit et réalise toujours, et au moment d’écrire ces lignes, la série est actuellement l’émission télévisée la plus regardée sur Netflix aux États-Unis. Diffusée à l’origine au Canada via la CBC (Canadian Broadcasting Corporation), cette comédie s’articule autour de ce qui suit, selon le résumé de Netflix : « Le congé maternité est terminé, et il est temps pour ces quatre mamans de reprendre le travail tout en naviguant enfants, patrons, amour , et la vie dans le Toronto d’aujourd’hui.

Reitman sera déjà familier au public américain grâce à son rôle dans des productions telles que It’s Always Sunny in Philadelphia, Friends With Benefits et Knocked Up. Son casting de Workin’ Moms comprend également Dani Kind, Juno Rinaldo et Jessalyn Wanlim.

Nous avons les meilleurs fans ! Nous sommes dans le Top 4 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Irlande, en Suisse, aux Pays-Bas, en Croatie et en Finlande sur @netflix ! Merci! pic.twitter.com/eGHIHoPfa5 – Workin Moms (@WorkinMomsNFLX) 17 juin 2021

En ce qui concerne la quantité de l’émission disponible sur Netflix en ce moment, les abonnés peuvent diffuser les cinq saisons disponibles de l’émission. Reitman s’est récemment rendu sur Instagram pour confirmer que la saison 6 de l’émission était lancée, elle ayant été renouvelée par CBC. En ce qui concerne le moment où cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’il fasse son chemin vers Netflix – ne vous y attendez pas avant 2022, probablement au milieu de l’année.

Revenez ici ce week-end, en attendant, pour notre dernier récapitulatif complet sur ce qui est chaud et qui est le plus gorgé en ce moment sur tous les principaux services de streaming, de Netflix à Disney+, Apple TV+, HBO Max, et plus encore. Notre liste provient, comme toujours, de l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood, qui partage régulièrement avec un . un aperçu des émissions et des films les plus populaires sur une base hebdomadaire et mensuelle parmi ses millions d’utilisateurs.

Soit dit en passant, Reelgood est un excellent service à connaître, si vous ne l’êtes pas déjà et si vous êtes un utilisateur expérimenté du streaming. Il vise à être un guichet unique qui facilite la recherche d’émissions et de films à regarder, d’autant plus qu’il devient un peu difficile de savoir quel service propose telle ou telle nouvelle émission de télévision – et puisqu’ils ajoutent tous constamment et supprimer du contenu assez régulièrement.

