Tout le monde se retourne sur cette nouvelle comédie romantique de Netflix qui est passée au #1

L’un des avantages tangibles de la renommée de TikTok est apparemment l’opportunité de devenir une célébrité au cinéma. C’est pourquoi une célébrité des médias sociaux, quoi que cela signifie, nommée Addison Rae s’est vu attribuer l’un des rôles principaux dans le nouveau film He’s All That, le remake de Netflix du classique pour adolescents de 1999 She’s All That (qui mettait en vedette Freddie Prinze Jr. . et Rachael Leigh Cook).

Si vous ne l’avez pas encore diffusé, voici comment Netflix décrit ce remake. Le personnage central est Padgett Sawyer, « l’influenceur des médias sociaux pour adolescents » de Rae. Après une rupture devant la caméra devenue virale, elle se lance dans « un pari risqué pour sauver sa réputation. Elle jure qu’elle peut transformer Cameron antisocial débraillé en matériel de roi du bal. Mais les choses se compliquent quand elle tombe amoureuse de lui IRL.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il est tout ce film – maintenant en streaming sur Netflix

Une chose qui n’est pas compliquée à comprendre ? Le coup dur que ce film – l’un des nombreux films et émissions de télévision sortis par Netflix en août – a pris. De la part des critiques et du public.

Au moment d’écrire ces lignes, He’s All That a un score d’audience de 30% sur Rotten Tomatoes. Basé sur plus de 250 évaluations d’utilisateurs. En termes de réponse des critiques, c’est une histoire similaire. Un score de 33% là-bas, basé sur 40 avis pour le moment. Comme celle-ci, de notre publication sœur Variety qui déplore ainsi le film : « Tout bien considéré, l’histoire abrutissante semble aussi dépassée que l’expression d’argot « Tout ça ».

Elle va transformer le paria de l’école en roi du bal de cette année. Vous voulez parier ? Il est tout ce qui est maintenant sur Netflix pic.twitter.com/IJ5HP0cn0I – Netflix (@netflix) 27 août 2021

Les brûlures ne deviennent pas beaucoup plus fortes, cependant, que celle du Washington Post : “En fin de compte, il est tout, ce n’est pas tout ça – même pas un petit peu de ça.” En effet, le résumé du «consensus des critiques» de Rotten Tomatoes décrit le film comme étant «entravé» par un manque de chimie entre les protagonistes. Et est court à bien des égards par rapport à l’original qui l’a inspiré.

Célèbre, pour être célèbre

Vous pourriez affirmer que la réponse négative que ce film a suscitée pourrait être une sorte de produit de la frustration croissante des gens face à la nature Kardashian de la célébrité basée sur Internet. Beaucoup des plus grandes célébrités d’aujourd’hui sont célèbres pour un peu plus que… d’être célèbres. Une boucle de rétroaction nauséabonde, dont le produit est une étrange alchimie des médias sociaux. Transformer les gens en le genre de star avec un statut que vous aviez l’habitude de faire quelque chose de remarquable pour atteindre.

Rae elle-même a 20 ans et compte 83 millions de followers sur TikTok. Un public qu’elle a recueilli pour essentiellement danser et être jolie. Cela l’a amenée à des opportunités comme celle qu’elle a récemment obtenue lors d’un événement UFC. Où elle a eu la chance de faire des interviews sur le tapis rouge. Et où elle semblait également se délecter du peu de qualification qu’elle avait pour être là.

J’ai étudié le journalisme audiovisuel à l’université pendant 3 mois entiers pour me préparer à ce moment pic.twitter.com/5Z95OTSVTA – Addison Rae (@whoisaddison) 10 juillet 2021

“Comment chaque influenceur n’a-t-il aucune conscience de soi”, lit-on dans l’une des meilleures réponses à ce tweet.