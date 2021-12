Tout le monde se trompe sur la série Disney Plus des Beatles

En tant que fan de longue date des Beatles, en tant que personne qui a vu Paul McCartney en concert trois fois et (littéralement) cogné les coudes avec Ringo à Los Angeles juste avant la pandémie, la nouvelle docuserie en trois parties du réalisateur Peter Jackson The Beatles: Get Back sur Disney + est un régal du plus haut niveau pour les fans. Un qui est si bon, il est presque impossible à mettre en mots.

Par où commencer ? La perspective à la volée de voir John, Paul, George et Ringo composer et enregistrer à l’intérieur d’Abbey Road. Images largement disponibles, enfin, du concert sur le toit. Regarder McCartney proposer des chefs-d’œuvre plus ou moins sur place. Les disputes, les pauses cigarettes, la mesquinerie, les hijinks étranges et tout ce qui rend ce portrait du groupe plus réel que ses quatre membres ne l’ont jamais vu dans les reportages, les photos et les films. En fait, l’une des choses que je préfère dans ce projet est qu’il s’agit presque moins d’un documentaire que d’une sorte de téléréalité. Comme si quelqu’un venait d’allumer une caméra, d’enregistrer, et c’était tout. Pas qu’il y ait une plainte ici, bien sûr, ni du reste du fandom mondial des Beatles.

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’amour – et Disney+

C’est quelque chose qui ne sera plus jamais filmé. L’auteur-compositeur le plus titré de tous les temps, Paul McCartney, composant l’un de ses singles à succès n°1 à partir de rien, à seulement 26 ans : pic.twitter.com/nYZmWTfe8T – Les Beatles (@BeatlesEarth) 30 novembre 2021

Néanmoins, il y a une chose que beaucoup de gens se trompent encore. Tout d’abord, un rapide récapitulatif.

Let it Be est le titre de l’avant-dernier album des Beatles enregistré en tant que groupe fonctionnel. L’idée originale était que le groupe clôture le tout avec une performance et sorte également un documentaire sur le making-of. Mais l’album documentaire de l’époque, réalisé par Michael Lindsay-Hogg, a fini par sembler capturer la désintégration du groupe en temps réel. Le transformer en moins un regard dans les coulisses de Let it Be, et plus un film de making-of sur la rupture la plus célèbre de l’histoire du rock.

Des décennies plus tard, Peter Jackson met la main sur les images originales. Il le restaure et le réassemble dans un nouveau package – une docuserie de trois épisodes et six heures en streaming maintenant sur Disney +. Et voilà. Les fans du monde entier ont l’impression que l’histoire a maintenant une meilleure fin. Que les membres du groupe n’étaient pas à la gorge 24h/24 et 7j/7. Que la rupture était en quelque sorte disproportionnée. Car ici, voici la preuve visuelle. Lindsay-Hogg a dû se tromper.

Seulement, tout le monde oublie une chose.

Il y a encore 50 heures de séquences supplémentaires des Beatles, les gens

Les Beatles pendant les sessions « Get Back », 1969 : Linda McCartney pic.twitter.com/P7vvly7wIT – Les Beatles (@BeatlesEarth) 26 novembre 2021

Oui, c’est une belle histoire qui est racontée dans les docuseries Get Back. Mais ce n’est pas toute l’histoire. Je peux comprendre et sympathiser avec les fans qui pensent que cela change tout ce qu’ils pensaient savoir. Mais vous ne pouvez pas invoquer les six heures de séquences environ comme base pour cela. Parce que Jackson et son équipe ont fini par passer au crible quelque 56 heures de séquences, au total, pour le projet.

Cela signifie qu’il y a encore une quantité stupéfiante de séquences des Beatles de cette époque (encore CINQUANTE heures environ) que Jackson n’a pas pu intégrer à ce projet pour une raison ou une autre. C’est-à-dire : les perceptions originales sur la fin du groupe pourraient très bien tenir le coup. En supposant que tout ce contenu supplémentaire soit publié.

En fin de compte, bien sûr, c’est une petite chicane. Les détails sur comment et pourquoi le groupe s’est séparé n’ont pas d’importance à ce stade. Si vous voulez montrer la série Disney + comme preuve que beaucoup de ce que nous savions sur le groupe est faux, allez-y. Je soupçonne que tout ce qui est encore dans le coffre-fort pourrait démentir cette évaluation, mais une chose ne changera pas :

La musique incomparable du groupe sera toujours avec nous, aussi fraîche et dynamique aujourd’hui qu’elle l’était alors. À bien y penser, en regardant à quel point le groupe a fonctionné de manière lâche et non structurée dans ces docuseries, ce sera toujours incroyable que nous ayons eu autant et de la qualité que nous avons eu.

Une scène des docuseries Disney +, « The Beatles: Get Back ». Source de l’image : Linda McCartney