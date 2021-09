Un nouvel épisode très attendu de l’une des meilleures émissions de Disney + a atterri sur le streamer mercredi. Nous faisons référence à nul autre que les nouveaux zombies Marvel What If …? épisode, qui donne l’impression que presque tous ceux qui l’ont vu jusqu’à présent en raffolent. Et ce qui est dur pour tout ce qui concerne l’horreur alors que Marvel Zombies est présenté au MCU dans cette émission Disney + qui renverse le script sur les histoires et les personnages Marvel établis que nous connaissons et aimons des films.

C’est ici que nous allons insérer l’avertissement standard “Arrêtez-vous ici, tout de suite, si vous ne voulez pas être gâté par quoi que ce soit”, pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore regardé ce nouvel épisode. Mais en fin de compte, selon des critiques comme celle-ci de Den of Geek : « L’épisode 5 de Et si… ? de Marvel, intitulé Et si… Zombies ! un très bon moment pour les fans des bandes dessinées Marvel Zombies.

Marvel zombies Et si épisode

Vous pouvez consulter un extrait de ce nouvel épisode ci-dessous. En bref : Bruce Banner revient sur Terre en tant que Hulk, tout comme au début d’Avengers : Infinity War. Cette fois, cependant, conformément au « et si ? » aspect du spectacle, il atterrit dans le Sanctum Sanctorum. Là, des personnages comme Doctor Strange et Iron Man ont été transformés en zombies. Hope van Dyne sauve Bruce et Peter Parker le chasse.

Et si vous n’aviez pas encore vu cet épisode de zombies Marvel ? Permettez-moi simplement de noter que, pour moi, l’une des parties les plus marquantes de ce nouvel épisode est le chagrin associé à la relation de Wanda et Vision. Ce que WandaVision de Disney + nous a déjà donné beaucoup récemment. Ici, cependant, Vision se donne beaucoup de mal en réponse à la transformation de Wanda en zombie. D’une manière qui rappelle la dévastation émotionnelle de Wanda utilisant Chaos Magic pour garder Vision en quelque sorte dans sa vie, presque aussi normal, même après sa mort.

Réaction

Dans l’ensemble, ce spectacle bénéficie toujours de critiques assez stellaires de la part des critiques ainsi que des fans. Chez Rotten Tomatoes, par exemple, Et si… ? a obtenu une note tout aussi élevée de 93% de la part des critiques et des fans.

Selon le consensus du critique du site, l’émission “n’ajoute peut-être pas grand-chose au récit plus large du MCU, mais des prises surprenantes sur des personnages bien-aimés et certaines des meilleures séquences d’action de toute la franchise permettent un visionnage captivant”. Comment est-ce pour un vote de confiance? Cela aide certainement d’avoir vu le contenu Marvel existant, y compris le WandaVision susmentionné. Mais même si vous ne l’avez pas fait, il s’agit toujours d’une série très divertissante et compulsivement ingérable.

Donc, en tant que grand fan des bandes dessinées originales de Marvel Zombies, j’ai vraiment aimé ce nouvel épisode de What If…? Il a le même genre de malheur et de tristesse que l’original, mais avec quelques survivants et espoir de plus J’ai également beaucoup aimé les références à la bande dessinée, très appréciées pic.twitter.com/NzNCRVkTrj – Rock (@NightwingRock) 8 septembre 2021