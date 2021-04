Tout le monde sur le pont pour la Chrysalis 2.0 d’IOTA, voici ce que vous devez savoir

Compartir

IOTA est sur le point de franchir une étape importante avec le lancement de la phase 2 de Chrysalis, également connue sous le nom de dernière étape de IOTA 1.5. Réseau de passerelle entre l’IOTA et l’événement Coordicide qui conduira à une décentralisation complète, la chrysalide sera déployée le 28 avril 2021.

Mise à jour du développeur avril 2021 – Notre équipe d’ingénierie est prête pour la mise à jour #Chrysalis, à partir du 21 avril! Découvrez les dernières mises à jour à ce sujet et sur tous nos projets, y compris #Pollen, #Bee, #SmartContracts, #IOTAIdentity, #Stronghold et plus encore. https://t.co/SxzRxAo7Gm #IOTA

– IOTA (@iota) 15 avril 2021