Tout le monde sur Netflix regarde ce drame de super-héros de DC dont vous n’avez même jamais entendu parler – .

La CW a produit une multitude de plats sur le thème de la bande dessinée et des super-héros au fil des ans, dont des exemples incluent tout, de Arrow à Legends of Tomorrow. Un autre exemple, celui que les critiques semblent absolument adorer, est Black Lightning – basé sur le personnage de DC Comics du même nom, et suite aux escapades de ce super-héros à la retraite qui revient à l’action tout en équilibrant cette activité avec la vie à la maison en tant que homme de famille.

La quatrième et dernière saison de l’émission vient d’être ajoutée à Netflix, et en attendant de voir à quel point elle est capable de grimper dans le classement des meilleures émissions sur Netflix, nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner la forte réception critique qu’elle reçoit. recueilli. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, par exemple, l’émission affiche actuellement un score de 92% de critiques, le consensus initial des critiques sur le site étant le suivant : « Black Lightning ne réinvente pas la télévision de super-héros, mais cela donne le genre une secousse nécessaire avec des intrigues du monde réel, de nouveaux méchants effrayants et une performance de création de stars de Cress Williams.

C’est le genre d’émission ou de film de super-héros que vous voudriez partager avec quelqu’un qui pense que le genre est réservé aux enfants ou aux nerds. Qui pense que la narration riche et opportune ne peut pas être appréciée ici. Lorsque la saison 1 de Black Lightning a commencé, par exemple, elle est sortie tout de suite avec une série pertinente au monde moderne et en particulier aux problèmes auxquels la communauté noire est confrontée. Lorsque nous rencontrons le héros titulaire pour la première fois, il est directeur d’école secondaire et inculque aux élèves le mantra suivant :

« À qui est cette vie ? “Exploiter.” “Qu’est-ce que tu vas faire avec ça?” “Vivez-le, par tous les moyens nécessaires.”

D’après la description officielle de la série par Netflix : « Jefferson Pierce est un homme aux prises avec un secret. Il y a neuf ans, Pierce était doté du pouvoir surhumain d’exploiter et de contrôler l’électricité, qu’il utilisait pour assurer la sécurité des rues de sa ville natale en tant que justicier masqué Black Lightning. Cependant, après trop de nuits avec sa vie et sa famille en jeu, il a laissé ses jours de super-héros derrière lui. Près d’une décennie plus tard, les jours de lutte contre le crime de Pierce sont depuis longtemps derrière lui… Alors que le crime et la corruption se répandent de manière incontrôlable, continue la description, Black Lightning revient. Non seulement pour sauver sa famille, mais aussi “l’âme de sa communauté”.

Une note supplémentaire importante sur la série:

La saison 4 de l’émission a été ajoutée à Netflix le 16 juin, et des estimations circulent selon lesquelles les quatre saisons de l’émission sortiront réellement de Netflix, vraisemblablement pour HBO Max, dans quelques années. Au moins aux États-Unis, l’estimation est que l’émission quittera le côté américain de Netflix vers le milieu de l’année 2026 – alors rattrapez-vous pendant que vous le pouvez.

