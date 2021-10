Miesha Tate dans son combat contre Marion Reneau (17/07/2021)

Aspen Ladd a raté le poids pour son combat à l’UFC Vegas 38 parce que la période a rendu la coupe encore plus compliquée, comme expliqué dans un communiqué après l’annulation du combat :

Le combat est terminé. Encore une fois. Tout est de ma faute . Mes règles ont commencé il y a seulement 2 jours et cela a rendu cette perte de poids totalement misérable . J’ai fait de mon mieux, j’ai atteint 137 livres, la situation d’échelle était un désastre car la dernière chose que je voulais était de saigner devant les médias. Le combat n’a pas été annulé, mon adversaire a décidé qu’il préférait ne pas aller de l’avant, c’était son droit . Ils vont me critiquer de toute façon, alors lancez-vous.

Le combattant a reçu toutes sortes de commentaires depuis lors, mais maintenant nous nous concentrons sur celui de Miesha Tate. L’ancienne championne du 135 réprimande son partenaire dans les réseaux sociaux :

Avis

C’est une chose de manquer de poids, c’en est une autre d’essayer de tromper la balance et d’utiliser toutes les excuses du livre pour ne pas peser correctement. Tout le monde t’a vu tricher et a quand même dépassé un kilo. Je parie que vous étiez à 139. https://t.co/VyOWcfTMCv

«Une chose est de manquer le poids et l’autre est essayer de tricher sur la balance et utiliser n’importe quelle excuse pour ne pas peser correctement. Tout le monde t’a vu tricher et tu avais encore un kilo de trop. Je parie que tu étais à 139 .