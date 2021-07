Tout le monde vend quelque chose – Vox

Parlons des mythes de Liv Albert, le podcast Baby brandit une loupe pour les grands récits du folklore grec ancien. Chaque semaine, elle écrit, enregistre et produit une émission de 30 minutes qui raconte une comédie ou une tragédie olympienne à travers une perspective féministe. (Eurydice, Penelope et Ampelus ont tous été des acteurs vedettes.) Comme de nombreux podcasteurs, Albert a travaillé pendant des années en tant qu’acteur mineur dans le domaine alors qu’elle construisait lentement une communauté fidèle d’auditeurs. Comme de nombreuses productions individuelles, Myths ne serait pas viable si Albert ne trouvait pas le moyen de le transformer en un travail à temps plein, alors lorsque la société de promotion AdvertiseCast l’a contactée en 2018 avec un catalogue de lectures commerciales en direct, elle a accepté les conditions. D’ici 2020, elle pourrait officiellement appeler le podcast sa principale source de revenus. Albert me dit qu’elle a « lutté » pour vendre à son troupeau une multitude de crèmes solaires, de teintures et de déodorants, mais c’était un moyen de garder les lumières allumées.

« Je suis quelqu’un qui n’a jamais prévu de lire des publicités à haute voix et de convaincre les gens d’acheter quelque chose », dit Albert. « Certains des produits que j’aime légitimement, et certains d’entre eux, je dois sonner comme je le fais, mais je ne veux jamais non plus mentir. C’est comme un numéro de jonglerie. Je ne mens pas, mais je ne vous dis pas non plus si j’aime pleinement un produit. C’est une chose tellement étrange.

Albert me dit que cette transition a été délicate au début. La première opportunité de publicité qu’elle a reçue, bien avant que Parlons des mythes, bébé ne devienne son travail, était pour une pilule « d’amélioration masculine » de type Viagra. Imaginez ça : 15 minutes sur l’astuce d’Athéna, interrompues par un bref aparté sur la dysfonction érectile. (Albert a refusé l’offre.) Comme tout le monde qui a été hissé dans un rôle de pitchwoman par inadvertance, elle avait besoin de trouver de l’espace pour sa voix de mercenaire dans ses leçons de classiques géniales et intimes. C’est une pression ténue, mais elle n’avait pas l’impression d’avoir le choix.

« La plupart des gens reconnaissent que les animateurs de podcasts ne font que gagner de l’argent pour les trucs qu’ils donnent gratuitement », explique Albert. « Je suis doué pour me séparer des gens qui ne le reconnaissent pas. Je ne vais pas me plier en quatre pour essayer de vous faire accepter le fait que je gagne de l’argent avec cette émission gratuite. … Mais beaucoup de gens sont adorables. Si vous écoutez un podcast féministe sur la mythologie grecque, vous êtes là pour une raison, et cette raison est de ne pas vous plaindre des publicités.

Telle est la réalité de l’industrie de la publicité en 2021. Il n’a jamais été aussi facile de tomber sur une petite parcelle de notoriété virale. De nouveaux podcasts sortent de terre chaque jour avec des audiences toutes faites ; Les chaînes YouTube prennent l’algorithme au dépourvu et montent en flèche dans les charts. Il y a un enfant du New Jersey qui GoPros lui-même fait des sandwichs Subway sur TikTok. Il compte actuellement 4,2 millions de followers. Soudain, les sponsors commencent à tourner en rond, chargés de butin gratuit ou de chéquiers épais, et ces réussites du jour au lendemain prennent une qualité de corporatisation. Un phénomène naissant des médias sociaux doit intégrer le langage des aboyeurs de carnaval dans la relation qu’ils ont établie avec leurs abonnés et espérer trouver un équilibre stable.

« Je voulais m’assurer que je n’avais pas l’air odieux ou exagéré ou que j’essayais simplement d’être payé », dit Albert. “Mais en même temps, je voulais faire comprendre aux gens que je méritais d’être payé en raison de l’effort et de la recherche consacrés à la série.”

L’ère du pitchman vintage – Billy Mays dans une chemise bleue criant à propos d’une plaque chauffante pouvant cuire cinq hamburgers à la fois – est révolue. Aujourd’hui, ces tâches sont laissées à des personnes qui n’ont eu aucune formation formelle dans le domaine, et un nouvel écosystème, plein d’ambiguïtés et de zones d’ombre, s’est installé.

Greg Miller travaillait comme critique de jeux vidéo chez IGN. En 2012, il a commencé à animer un talk-show centré sur les jeux sur IGN appelé Up at Noon, qui a remporté quelques offres de parrainage d’éditeurs de jeux du secteur. Pour la première fois de sa vie, Miller a dû lire un texte publicitaire, ce qui a incité ses patrons à le retirer (à l’amiable) de ses fonctions de journaliste. Il y avait une séparation strictement imposée entre l’Église et l’État à cette époque, mais bon nombre de ces frontières éthiques de la vieille école sont depuis longtemps passées à l’arrière-plan. Bill Simmons ouvre chacune de ses émissions de podcast de deux heures avec une mention de MeUndies ou Stamps.com ou Miller Lite. Les garçons de Pod Save America, composés de divers anciens membres du personnel d’Obama, prennent régulièrement des pauses de cinq minutes pour plaisanter sur les œufs artificiels à base de plantes. Et bien sûr, lorsque Miller a quitté IGN et Up at Noon en 2015 avec son nouveau réseau de podcasting de culture geek Kinda Funny, lui aussi avait besoin de perfectionner ses compétences en tant que pitchguy.

“Je me souviens que nous avons commencé avec un livestream après avoir annoncé Kinda Funny, où nous avons répondu aux questions du public, et 30 minutes plus tard, quelqu’un a demandé quelle était notre politique d’éthique”, a déclaré Miller dans une interview avec Vox. « Nous n’y avons pas vraiment pensé ni parlé. C’est une de ces choses où tu sauras juste [when we’re doing an ad campaign]. Nous vous parlerons. Nous n’allons jamais prendre l’argent juste pour prendre l’argent.

Miller fait référence à l’intimité unique qui existe entre une équipe de podcasting soudée et leurs auditeurs les plus fidèles. Après avoir absorbé les mêmes personnalités pendant des centaines d’heures entre les entraînements et les déplacements, il est facile pour les membres d’un fandom de commencer à reconnaître les personnes derrière le microphone comme faisant partie de leurs propres cercles sociaux. Il y a une confiance implicite que nos quasi-influenceurs préférés ne nous égareront jamais, de la même manière que nous croyons que nos amis réels ne nous égareront pas.

Selon Miller, cette dynamique est cruciale chaque fois qu’il permet à un annonceur de l’utiliser comme porte-parole. Il sait instinctivement quelles opportunités de pitchman se révéleront creuses, cyniques et incongrues avec la communauté qu’il a construite. En fait, Miller dit que lui et son équipe sont des clients fidèles de nombreuses entreprises pour lesquelles ils ont fait de la publicité sur Kinda Funny et qu’ils en ont rejeté beaucoup qui ne correspondaient pas. C’est la même méthodologie que Liv Albert applique à ses publicités : Miller est extrêmement conscient de qui le regarde exactement d’une manière que les hôtes d’infopublicité du passé n’ont jamais eu à considérer.

Au début de la course Kinda Funny, Miller a obtenu un parrainage de Portillo’s, une chaîne légendaire de Chicago connue pour ses sandwichs au bœuf italien imbibés de jus de manière obscène. Miller est originaire de l’Illinois et a fait de son histoire d’amour de longue date avec Portillo’s un élément central de sa marque personnelle. Lorsque l’accord a été conclu, ses fans étaient ravis – comme si le patronage de Portillo accentuait et validait les choses qu’ils adoraient déjà chez lui. « Les réactions étaient comme : « Oh mon dieu, c’est finalement arrivé ! » Personne ne me traitait de bradeur », dit-il. “Portillo’s savait que nous étions fans d’eux, mais je ne sais pas s’ils ont compris que nos fans aiment les choses dont je suis fan.”

Miller pointe du doigt l’animateur de télévision Conan O’Brien, qui fait également des lectures publicitaires en direct sur son podcast mais vient d’une tradition de showman bien différente et plus formalisée. Lorsque Conan lit son script, dit Miller, vous ne vous attendez pas à ce qu’il ait une relation personnelle avec le produit. Il est trop hollywoodien, trop old-school, trop véritablement célèbre d’une manière distinctement déconnectée. Cette limite s’applique rarement dans le domaine des pitchmen par inadvertance; si l’auditeur croit qu’il vous connaît, alors il pense aussi que vous ne lui vendez pas une facture.

Mais la légèreté avec laquelle Miller parle n’est pas naturelle pour tout le monde. Prenez Emily Griffin, qui compte 4 800 abonnés sur Instagram, 6 700 sur Twitter, et passe le plus clair de son temps en ligne à partager ses illustrations rêveuses et pastel de ses sujets préférés (cumulus, thé boba, état du Texas). De temps en temps, Griffin accepte un cadeau d’une startup entreprenante avec la promesse qu’elle écrira une critique rapide de leurs produits sur ses flux sociaux. Fin janvier, Griffin est apparue sur son Instagram avec un tube de fond de teint BareMinerals parallèle à son visage : “J’ai hâte de porter ce mec par temps ensoleillé un jour bientôt !” Quelques mois plus tôt, avec un masque capillaire Garnier : « Il avait un parfum magnifique, littéralement comme une papaye, et était doux et non gras dans mes boucles.

Comme beaucoup de jeunes, Griffin a toujours voulu avoir beaucoup de followers, mais elle me dit qu’aujourd’hui, l’idée d’être une « influenceuse » directe la rend anxieuse. Au lieu de cela, Griffin pense qu’un certain apogée de poids social pourrait l’aider dans son travail, ce qui entraînerait plus d’opportunités et des tarifs plus élevés pour son travail de conception. Elle s’est inscrite auprès d’une agence discrète appelée Influenster qui met en relation les entreprises avec des personnalités Internet disposées à publier des informations sur leur inventaire. Une fois que le cartel des soins de la peau reçoit votre e-mail, les opportunités de placement de produits sont rapides et furieuses.

Griffin cherche toujours à savoir ce que ce pivot lui fait ressentir. Après tout, une grande partie du contenu de sa page Instagram reste strictement personnelle. La transition vers une personne de terrain à temps partiel, dit-elle, peut être assez gênante.

“Peu importe comment j’essaie de le formuler, je pense [making those posts] va toujours me sentir un peu ringard et inconfortable », dit Griffin. “Je ne fais pas de banque avec ça, je reçois juste de temps en temps des messages sur l’obtention d’un soutien-gorge gratuit par la poste et je m’ennuie à la maison pendant Covid et je pense:” D’accord, je vais prendre un nouveau soutien-gorge mignon pour le prix d’une publication sur mon Instagram où je peux dire ce que je veux.’”

J’étais curieux de savoir si cette même attitude imprégnait les bons lanceurs d’autrefois. Combien de foi ont-ils dans leur stock? Se sentent-ils parfois gênés lorsqu’ils vendent Mighty Putty ? Au cours de mes années à regarder des infopublicités, je n’ai jamais su avec certitude si Billy Mays possédait un véritable penchant pour sa gamme de produits, ou s’il considérait son héritage de gadgets avec un mépris absolu. J’ai donc contacté Marc Gill, un pitchman professionnel qui a fait ses débuts en tant que colporteur de salons avant de passer au Home Shopping Network. (Vous pouvez l’attraper régulièrement à l’heure des sorcières, démontrant ainsi les innombrables avantages de garder un moule à boulettes de viande en plastique dans la cuisine.) Je voulais savoir s’il s’était déjà retrouvé dans une position que quelqu’un comme Greg Miller évite catégoriquement. A-t-il jamais besoin de présenter un produit qu’il pense être fonctionnellement inutile ?

« Si nous parlons d’un produit que je n’aurais pas chez moi, cela n’a aucune importance. Je suis un acteur qualifié, et une chose qu’un acteur qualifié apprend immédiatement est de ne jamais juger votre personnage. Si je joue un tueur en série, je ne vais pas penser que c’est un méchant parce que cela gâcherait ma performance », a déclaré Gill. « Mais si nous parlons d’un produit auquel je ne crois pas ? Je vais m’en aller. Si je ne parviens pas à faire en sorte qu’un produit fasse ce dont j’ai besoin, alors nous devons retourner à la planche à dessin.

Gill note que la technique dans laquelle il se spécialise – un gars avec une voix en plein essor debout dans une scène sonore avec un ShamWow – est un art en voie de disparition. La télévision par câble classique s’éteint lentement. Sérieusement, considérez depuis combien de temps vous n’êtes pas tombé dans un trou de ver fiévreux de QVC. Cet appareil a été confié à des pitchmen amateurs, généralement basés sur les médias sociaux, qui se retrouvent presque accidentellement dans le travail et n’ont pas à peu près la même carrière que quelqu’un comme Gill.

« Une personne expérimentée en matière de présentation est vraiment douée pour rendre votre produit vraiment beau », déclare Gill. « Lorsque le pendule reviendra, je pense que les spécialistes du marketing vont se rendre compte qu’il y a beaucoup de valeur chez une personne qui est capable d’accompagner un client jusqu’à une vente. C’est l’une des choses les plus importantes qui manquent aux « influenceurs » : la possibilité de conclure la vente. »

Gill me rappelle quelque chose que Griffin a dit vers la fin de notre interview. Elle-même n’est pas une grande fan d’Instagram et de la façon dont il met l’accent sur le consumérisme facile d’une manière qui vous fait détester votre corps et votre cerveau. Si 10 marques qu’elle adorait lui offraient des cadeaux, explique-t-elle, elle en refuserait quand même certaines pour rester ancrée. “Il est important pour moi de ne pas pousser les achats sans fin”, dit Griffin, “ou une image vide d’avoir une belle vie esthétique pleine des nouveaux produits d’influence les plus en vogue sur ma page.” Ce sont les contradictions inconvenantes de l’économie créatrice ; tant de ces pas tout à fait pitchmen sont forcés de considérer ces questions de l’âme tous les jours. Comment capitaliser sur votre poids tout en vous reconnaissant dans le miroir ? Pour certains, semble-t-il, il n’y a pas de réponse satisfaisante.

En ce sens, peut-être avons-nous vraiment perdu quelque chose de crucial avec la mort des lanceurs conventionnels. Il n’y avait aucun doute dans votre relation avec Billy Mays, aucune fusion délicate du personnel et du professionnel. Il était le vendeur et vous étiez l’acheteur. N’était-ce pas si simple alors ?