« Tout le monde veut être durable mais personne ne veut payer pour cela »

01/01/2022 à 17:35 CET

Si dans le football un nom était donné à la place d’un ballon d’or, Messi ou Cristiano Ronaldo s’appellerait M. Fútbol. Andy stalman Elle travaille depuis trente ans sur les cinq continents, dans tous les secteurs d’activité, dans toutes les industries, dans les pays en développement et développés. Il vient de publier son troisième livre, ‘Totem. Transformer les clients en croyants‘, et c’est le actuel ambassadeur d’i-Talks, le cycle d’événements de la presse ibérique qui inspire les entreprises et les entrepreneurs sur la numérisation et l’industrie 5.0. Sa biographie se situe entre des postes de direction dans des entreprises importantes et une reconnaissance internationale. Cet argentin, qui place la personnalisation et le développement durable avant tout, est considéré comme l’un des plus grands experts mondiaux des marques. Et comme il n’y a pas de boule d’or dans le monde du marketing, sa carrière lui a valu un prix de plusieurs carats : un ‘naming’ qui se fait avec le secteur, un renom qui définit son leadership. Stalman est connu sous le nom de M. Branding.

Dans ‘Totem. Les discours de Transformer les clients en croyants sur l’importance de vivre le but, pourquoi est-ce essentiel ? En cette période de pandémie nous avons renoué avec la raison d’être et la raison d’exister de chaque marque : pourquoi ma marque existe-t-elle ? Pourquoi est-elle pertinente ? Qu’a-t-elle à faire ou à proposer d’important pour la vie des gens, pour rendre leur vie meilleure, plus facile ou plus heureuse ? Ces pourquoi deviennent le but de votre existence. Beaucoup d’entreprises, quand elles démarrent, réfléchissent à cet objectif, en débattent et conçoivent avec beaucoup d’enthousiasme, mais alors elles ne le vivent pas, c’est écrit quelque part sur le web, dans un espace de bureau, dans un manuel de marque… ET le La finalité est aussi importante pour la définir que pour la vivre. Aux dirigeants des entreprises, je dis : revoyez votre objectif et, s’il est actuel, donnez-lui vie en vous demandant et en vous rappelant pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous impactez la vie des gens. Quelles sont les clés pour créer une notoriété de marque ? La pandémie a également accéléré des processus qui existaient déjà mais qui arrivaient à un rythme lent. L’un d’eux était la nécessité d’être des entreprises, des marques et des personnes plus conscientes. Nous sommes finis, nous sommes vulnérables… Les marques avaient vocation à gagner de l’argent et à être rentables, ce qui est bien, mais et si vous aviez aussi une conscience de la vulnérabilité, de la finitude et de l’humain ? La conscience vient repenser un nouveau modèle de faire les choses, de consommer des choses et de créer de la valeur, quelque chose qui ne va pas du tout contre gagner de l’argent et être rentable du tout, mais plutôt le faire d’une manière plus alerte qui prend en compte l’impact de nos actions et quel impact ont les actions que nous arrêtons de prendre. Vous placez parmi les piliers fondamentaux l’idée d’être durable, qu’adviendra-t-il des entreprises qui ne le seront pas ? Deux choses particulières se produisent. La première est qu’il existe de nombreuses marques qui se cachent derrière le bouclier de la durabilité, mais pas par conviction et croyance, mais par propagation et manipulation. Certains les appellent greenwashing -éco-blanchiment- : dire que vous êtes durable sans l’être. C’est le mauvais côté et il faut y prêter attention, car, comme dans toute mode, il y a des gens qui surfent sur la vague, et l’utiliser pour tromper ou manipuler n’est pas bon. Il y a aussi un grand nombre de marques qui ont réalisé que la durabilité est quelque chose de bien plus important que la consommation de plastique, celle de la voiture, le geste de trier les déchets… qui est quelque chose qui a à voir avec prendre soin de soi en tant que espèce. Je l’ai entendu dire que le changement qu’exige la planète n’est pas vert mais humain. Près de 90 % des personnes déclarent être d’accord avec la durabilité, dont moins de 5 % savent comment être durable. Il n’y a pas d’espaces de sensibilisation suffisamment puissants ou stratégiquement conçus pour atteindre les citoyens : tout le monde veut être durable mais personne ne veut payer pour la transformation. La durabilité n’est pas une destination, c’est un voyage permanent. Pour atteindre l’objectif, il est nécessaire d’intégrer cinq sensibilités : l’administration publique, les entreprises, le monde universitaire, les médias et les citoyens. C’est un projet partagé qui nécessite l’engagement de tous. Il met beaucoup l’accent sur l’importance de responsabiliser l’humain. Les entreprises sont des personnes, les marques sont des personnes et les clients sont des personnes. Qui ne comprend pas les gens, ne comprend pas les affaires ou quoi que ce soit. La révolution technologique est plus que bienvenue, les avancées de la numérisation, des machines, des robots, des intelligences artificielles… Mais il s’agit avant tout de comprendre, d’un point de vue beaucoup plus anthropologique, psychologique et sociologique, ce qui se passe avec se poser de nouvelles questions dans de nouveaux contextes à une époque de changement de paradigmes. Si les entreprises ont toujours eu pour vocation d’être centrées sur le produit, le service ou le business, elles doivent désormais être centrées sur l’humain. Cela ne veut pas dire que j’oublie le business, mais au centre de mes stratégies, de mes décisions et de mes actions, se trouve l’être humain. C’est très évident, n’est-ce pas ? C’est aussi évident qu’ignoré dans l’arène des entreprises. Si votre marque ne crée pas de valeur pour les gens, n’améliore pas la vie, n’éclaire, ne simplifie ou ne divertit pas la vie des gens, elle a pratiquement signé un acte de décès, car elle a oublié ce qui est important. Et quand vous oubliez l’humain, alors vous avez tout oublié. Humaniser une marque est rentable et c’est pourquoi ceux qui le font gagnent plus que ceux qui ne le font pas. Quelles marques sont pertinentes lorsqu’il s’agit de partager des expériences et pourquoi le sont-elles ? J’ai une centaine d’exemples de marques qui ne le font pas, et il m’est difficile de trouver des marques qui le font. La grande opportunité que j’identifie est que la plupart ne proposent pas cette proposition de valeur différenciante car ils ne se connaissent pas bien non plus. Si vous pensez aux marques qui offrent des expériences immersives positives, qui peuvent vous connecter avec les cinq sens, la liste n’est pas aussi longue qu’on le voudrait. Il y a des domaines dans lesquels il se joue avec avantage, comme la gastronomie ou l’alimentation, les divertissements, les sports, les voyages et le tourisme. La vérité, cependant, est que les services, les assurances, les banques, l’énergie, les sociétés de transport, et je peux suivre la liste, ont une opportunité sans précédent de renouer avec le but, d’avoir une conscience beaucoup plus active de la façon dont ils ont un impact sur la vie des gens. , en se connectant avec eux en humanisant le traitement et la relation, et en leur proposant une expérience beaucoup plus positive. Pas en disant mais en faisant. Avez-vous des exemples de mauvaises expériences ? Il y a une compagnie aérienne, je ne vais pas donner le nom, qui dit sur son escalier : « Préparez-vous à vivre une belle expérience & rdquor ;, et vous entrez par la porte de l’avion et les deux hôtesses se parlent. savoir si l’enfant est allé à l’école ou si le petit ami a répondu ou non. Ensuite, vous vous asseyez sur votre siège et vous êtes une sorte de spectre humain – à moins qu’il ne vous touche à la sortie de secours ! Oui, vous avez eu une expérience, mais une très mauvaise. Dans le domaine de l’expérience, il y a un si long voyage que ceux qui commencent à déménager plus tôt ont plus d’opportunités de créer beaucoup plus de valeur et de se positionner beaucoup plus fort dans l’esprit et le cœur des clients et des employés. Quelle est l’importance de nouer des relations pour une marque ? Il y a une question fondamentale dans les années à venir : les entreprises qui font passer les transactions avant les relations sont des entreprises qui vont avoir des problèmes. Le plus important pour une marque, entre transaction et relation, il est clair que ce doivent être des relations. Avec ses employés, avec ses fournisseurs, avec ses actionnaires, avec ses clients & mldr; Avec tout l’univers des parties prenantes que possède chaque entreprise. L’ancien président d’Alphabet, Eric Schmidt, a déclaré : Les marques du futur vaudront plus pour leurs relations que pour leurs actifs physiques. Les relations doivent avant tout être cohérentes avec ce que représente votre marque. Une enquête mondiale de Salesforce selon laquelle neuf personnes sur dix arrêtent de choisir une marque parce qu’elles ne se sentent pas appréciées. Si votre entreprise aujourd’hui ne traite pas bien les gens aujourd’hui, ou met la cellule Excel avant la relation, aujourd’hui vous pouvez changer, aujourd’hui vous pouvez évoluer, aujourd’hui vous pouvez comprendre que commencer à investir dans les relations sera non seulement beaucoup plus puissant, mais aussi beaucoup plus rentable.Neuf sur dix. La marque & mldr; De nombreuses marques ont du mal à comprendre ce qu’est le branding, ce qui n’a rien à voir avec un logo. Le branding est l’âme de votre marque et a à voir avec votre ADN et votre raison d’être, mais aussi avec des valeurs, votre vision, votre mission, avec le talent de vos gens et avec votre culture. Si au sein de cet écosystème de valeurs tangibles vous avez une série de convictions mais que vous ne les mettez pas en pratique, vous y échouez. Il ne se passe rien, il s’agit de le revoir, de l’ajuster et de le réimplémenter. Cette grande réinitialisation que la pandémie nous a offerte est une excellente occasion de commencer à renouer avec nos équipes internes, nos clients internes et externes, et de commencer à créer de la valeur partagée. Depuis qu’il a publié « BrandOffOn. L’image de marque du futur & rdquor; Qu’est-ce qui a le plus changé pour une marque en 2014, quelle est la plus grande nouveauté pour convertir un client en croyant ? Plus de la moitié des citoyens affirment que nous faisons plus confiance aux entreprises qu’aux politiques pour changer les choses. Les marques ne se consacrent plus à vendre des produits ou à offrir des services. Créer de meilleures marques ou transformer des marques existantes en de meilleures marques conduira à de meilleures entreprises ; Si nous avons de meilleures entreprises, cela conduira au fait que les sociétés s’amélioreront également ; et si les sociétés s’améliorent, les politiciens s’améliorent. Donc, si les marques ne vendent pas de produits ou n’offrent pas de services, dans quel domaine sont-elles ? Ils ont pour mission d’améliorer le monde. Il y a aussi d’autres changements, un peu en dessous, comme le passage de l’esthétique à l’éthique, avec la cessation d’être des locuteurs de communication pour être des locuteurs d’intérêt -générateurs de contenus et d’histoires de valeur-, des transactions aux relations et de la prise de conscience que le l’être humain est fini et que des mesures doivent être prises dans ce plan de l’humanité pour sauver non pas le monde de sa destruction mais la civilisation humaine de sa disparition. Le monde continuera à vivre avec et sans les humains. Le grand plan est pour nous de suivre. Et aujourd’hui, il y a beaucoup de marques qui l’ont compris et font un travail formidable, très engagée, pour changer les choses. Et les choses doivent être changées aujourd’hui