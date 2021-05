Tout le monde veut le prochain Dogecoin, et Chiliz pourrait l’être

Lorsque la contributrice d’InvestorPlace, Vivian Medithi, a rapporté que Chiliz (CCC:CHZ-USD) prix a bondi de plus de 50% le 9 mars, je savais que Chiliz n’était pas votre altcoin typique.

J’ai même commencé à me demander s’il avait le potentiel d’aller «sur la lune» comme Dogecoin (CCC:DOGE-USD) a fait. Après tout, il existe des similitudes entre les deux jetons.

Chiliz et Dogecoin sont tous deux des pièces bon marché, et ils ont tous deux connu une forte augmentation des volumes de négociation en 2021. Dans cet esprit, j’ai dû enquêter plus avant.

Ce que j’ai découvert, c’est un altcoin avec un potentiel de prise de vue lunaire, oui, mais aussi une connexion à une classe particulière d’actifs numériques qui a capturé l’imagination du marché – et récompensé assez largement certains traders.

Un regard plus attentif sur le prix CHZ-USD

Comme l’a observé Medithi, le CHZ-USD est passé d’environ deux cents le 8 février à environ 29 cents le 9 mars.

C’était déjà une montée en puissance massive, mais les choses sont devenues plus agitées à partir de là. Si vous pouvez le croire, Chiliz a atteint un sommet en 52 semaines d’environ 83 cents le 16 avril.

Nous parlons d’un déménagement 40x en deux mois et demi, il est donc compréhensible que les acheteurs aient besoin de prendre une pause.

Et c’est ce qu’ils ont fait, car le CHZ-USD a diminué au cours de la seconde moitié d’avril et a continué de baisser début mai.

Au 24 mai, Chiliz se négociait à environ 25 cents. Par conséquent, il peut être possible de prendre une position longue en prévision du prochain rallye – pas nécessairement un autre mouvement 40x, mais je suppose que tout est possible dans le monde de la crypto.

Qu’est-ce que Chiliz, de toute façon?

Ne vous méprenez pas – je ne veux pas que quiconque investisse dans une crypto-monnaie uniquement en fonction de l’action des prix.

Comme le dit le vieil adage, “Sachez ce que vous possédez.” Par conséquent, il est essentiel d’en apprendre le plus possible sur Chiliz avant de prendre position.

Contrairement à Dogecoin, Chiliz n’a pas commencé comme une blague. En fait, c’est la base d’une entreprise sérieuse depuis le début.

Chiliz est une société basée à Malte qui a des partenariats avec les principales équipes de football européennes ainsi qu’avec les organisations d’arts martiaux mixtes UFC et Professional Fighters League.

La crypto-monnaie Chiliz s’intègre parfaitement dans ce modèle commercial car c’est un jeton qui cible les amateurs de sport.

Le PDG Alexandre Dreyfus a des projets ambitieux pour l’entreprise. Avec «de nouveaux partenaires à venir et la croissance de notre écosystème cet été», Chiliz prévoit une multiplication par cinq de ses jetons de fans sur sa plate-forme Socios.com cette année.

Chiliz a également une connexion avec des jetons non fongibles ou des NFT, qui sont un produit brûlant cette année.

Serait-ce le prochain Dogecoin?

Cependant, Dreyfus a voulu souligner que les jetons Chiliz ne sont pas des NFT.

Alors, voici comment les pièces Chiliz pourraient être considérées comme similaires aux NFT.

Grâce à Socios.com, les équipes sportives peuvent vendre des avantages spéciaux aux fans. Des exemples de ces avantages peuvent inclure l’accès anticipé aux billets ou le vote sur la conception des maillots d’équipe.

Et, comme l’explique Medithi, «ces avantages sont vendus sous forme de« fan tokens »sur la blockchain, comme les récentes ventes de contrats intelligents NFT par Kings of Leon et d’autres.»

Donc, nous ne traitons pas exactement de NFT ici, mais de quelque chose de similaire. Pour autant que nous sachions, les jetons Chiliz pourraient évoluer vers une nouvelle génération d’actifs de type NFT centrée sur le sport.

Et si cela se produit, alors la pièce Chiliz pourrait être le «prochain Dogecoin» – ou du moins, elle pourrait évoluer aussi rapidement à la hausse que Dogecoin.

Chiliz: l’essentiel

Tout est spéculatif dans le monde des altcoins à bas prix. Ce point ne peut pas être suffisamment souligné.

CHZ-USD a déjà connu une forte reprise, mais a ensuite retracé une grande partie de ce mouvement.

En conséquence, vous pourriez avoir une deuxième chance d’accumuler des jetons Chiliz à un prix réduit. Et avec cela, vous pouvez prendre une position encore précoce dans quelque chose de très similaire à l’engouement NFT.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

