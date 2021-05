Tout le nouveau arrive sur Amazon Prime Video en juin 2021 – .

Amazon Prime Video n’a pas tout à fait le volume de séries originales que Netflix, mais comme Netflix, les originaux dont il dispose deviennent de plus en plus internationaux. En juin, la première série brésilienne scénarisée du service – Dom – fait ses débuts, tandis que Flack et The Family Man reviennent pour la deuxième saison. De plus, la septième et dernière saison de Bosch commence à être diffusée le 25 juin.

Top Deal du jour Nous ne pouvons pas croire que ces prises intelligentes populaires sont en vente pour seulement 3,62 $ chacune! Prix ​​courant: 28,99 $ Prix: 14,49 $ Vous économisez: 14,50 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode de coupon: YORMADPN Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Streaming le 1er juin

50/50 (2011)

Adaptation (2002)

Ali (2001)

Vivant (1993)

Un loup-garou américain à Londres (1981)

Brûler après la lecture (2008)

Poulet Run (2000)

Colombienne (2011)

Courageux (2011)

Cher John (2010)

Deuce Bigalow: Gigolo européen (2005)

Dodgeball: une véritable histoire d’outsider (2004)

Fight Club (1999)

J’espionne (2002)

Petit homme (2006)

Mo ‘Money (1992)

Loyer (2005)

Route révolutionnaire (2008)

À la recherche d’un ami pour la fin du monde (2012)

Sept livres (2008)

Signes (2002)

Semaine de relâche (1983)

Beaux-frères (2008)

Stomp The Yard (2007)

Prenez un abri (2011)

Preneurs (2010)

Testament de la jeunesse (2015)

Le Roi Pêcheur (1991)

Le lapin de la maison (2008)

Le lutteur (2009)

Cela signifie la guerre (2012)

La protection des témoins de Madea de Tyler Perry (2015)

Nous possédons la nuit (2007)

Expérience américaine: soulèvement de Stonewall (2011) (documentaires PBS)

Growing Up Trans (2015) (Documentaires PBS)

Hurley (2019) (Motortrend)

Keith Haring: Garçon d’art de rue (2020) (PBS Living)

Homme à la chemise orange: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Queer as Folk: Saison 1 (Showtime)

Rastamouse: Saison 1 (Kidstream)

L’esclavage par un autre nom (2012) (documentaires PBS)

The L Word: Generation Q: Saison 1 (Showtime)

Travail en cours: Saison 1 (Showtime)

Streaming le 4 juin

Dom – Série originale d’Amazon: Saison 1

La première série originale brésilienne scénarisée de Prime Video, Dom, est inspirée de la tristement célèbre histoire vraie d’un père et d’un fils de part et d’autre de la guerre contre la drogue à Rio. La série suit Victor, un agent du renseignement militaire qui fait de la guerre contre la drogue la mission de sa vie. Dans une malheureuse tournure du destin, il voit son propre fils lutter contre la dépendance et émerger comme l’un des seigneurs du crime les plus recherchés à Rio: Pedro Dom.

The Family Man – Série originale d’Amazon: Saison 2

Le thriller d’espionnage mondial The Family Man revient pour une deuxième saison. Srikant Tiwari (Manoj Bajpayee) a quitté TASC et travaille dans le secteur privé pour passer plus de temps avec la famille. Un nouvel ennemi puissant l’oblige à revenir. Srikant doit maintenant découvrir et contrecarrer une coalition dangereuse entre un vieil ennemi et un groupe de militants endormis. Mais le danger est beaucoup plus proche de chez nous. Cette fois, personne n’est en sécurité!

Britannia: Saison 2

Diffusion le 9 juin

Streaming le 11 juin

Pinocchio (2020)

Flack – Série originale d’Amazon: Saison 2

Situé dans un monde de relations publiques à enjeux élevés, avec Anna Paquin de X-Men dans le rôle de Robyn, un flack; une agente de relations publiques pointue et spirituelle, experte dans son métier, mais auto-saboteuse dans sa vie personnelle. Avec les relations publiques comme toile de fond parfaite, Flack (Saison 2) se concentre sur Robyn et ses collègues qui doivent trouver comment tirer le meilleur parti des mauvaises situations et réussir à en sortir indemnes.

Diffusion le 18 juin

Chivas: El Rebaño Sagrado – Série originale Amazon: Saison 1

Chivas: El Rebaño Sagrado suit la dernière saison de l’équipe de football mexicaine bien-aimée Chivas de Guadalajara, montrant des moments inédits et documentant certaines des plus grandes personnalités de l’équipe sur et en dehors du terrain. La série présente des membres clés de l’équipe, notamment le président du Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, le nouveau directeur sportif Ricardo Peláez, l’ancien manager de l’équipe Fernando Tena et des talents de premier plan comme José Juan Macías, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, Antonio ‘Pollo’ Briseño et Cristian «Chicote» Calderón.

Streaming le 25 juin

Bosch – Série Amazon Original: Saison 7

Basée sur le roman à succès de Michael Connelly, The Burning Room et sur le véritable cas d’incendie criminel qui l’a inspiré, la septième et dernière saison de Bosch place la célèbre devise du détective Harry Bosch au centre de la scène: «Tout le monde compte ou personne ne compte.» Lorsqu’une fillette de dix ans meurt dans un incendie criminel, le détective Harry Bosch risque tout pour traduire son assassin en justice malgré l’opposition de forces puissantes. L’affaire hautement chargée et politiquement sensible oblige Bosch à faire face à un dilemme épuisant de savoir jusqu’où il est prêt à aller pour obtenir justice.

Matins de septembre (Manhãs de Setembro) – Amazon Original Series: Saison 1

September Mornings (Manhãs de Setembro) retrace le parcours de Cassandra (Liniker), qui commence à voir les choses se mettre sur la bonne voie dans sa vie avec un endroit à elle pour la première fois avec un petit ami qu’elle aime, un travail de courrier dans le centre São Paulo, et réalisant son rêve d’être une artiste de couverture de Vanusa, une célèbre chanteuse brésilienne des années 70. Sa vie prend une tournure inattendue, cependant, lorsque son ex, Leide (Karine Teles), se présente avec Gersinho (Gustavo Coelho) et prétend qu’il est le fils de Cassandra.

C’est tout ce qui est nouveau sur le service de streaming Prime Video d’Amazon au mois de juin.

Top Deal du jour Cette coque pour iPhone est fine et légère mais extra Tuff – maintenant elle est au prix le plus bas d’Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission