Tout le PCR, négatif au Barça

06/04/2021 à 19:37 CEST

Le FC Barcelone est prêt à disputer à nouveau la Ligue européenne un an plus tard. Aujourd’hui, après la dernière séance d’entraînement en Catalogne, l’expédition du Barça se rendra au Portugal avec tous les tests PCR effectués et avec un résultat négatif, donc tout est prêt pour le retour en Europe.

Le Barça de a été encadré dans un groupe dur C avec Liceo et Benfica, par ce qu’il faudra déjà donner le maximum d’entrée car il n’y a pas de marge d’erreur.

Seuls le premier de chacun des trois groupes et le meilleur second se qualifient pour le Final FourLe Barça devra donc affronter chaque match comme s’il s’agissait d’une finale.

Les Catalans font leurs débuts contre le Liceo vendredi (21h00 / Esport3 et Barça TV) et affrontent Benfica dimanche à la même heure.

Noia, dans le groupe A avec Porto et Barcelos, fait ses débuts vendredi à 15h00 contre l’équipe de Porto tandis que Reus, dans le groupe B avec Sporting et Oliveirense, fait ses débuts vendredi à 18h00 contre les Sportinguistas.

Matías Pascual et Hélder Nunes heureux de rentrer en Europe

Les joueurs ont hâte de concourir à nouveau en Europe. L’année dernière, ils se sont sentis « orphelins » lorsqu’ils ont été informés que la Ligue européenne était définitivement suspendue, donc le retour à la compétition continentale cette année en fait une illusion particulière même dans des conditions étranges: « La saison dernière, nous n’avons pas pu jouer cette compétition importante pour le club et pour les joueurs », a déclaré Matías Pascual dans des déclarations au Barça TV.

De son côté, Hélder Nunes, qui jouera à «domicile», est clair que la Ligue européenne est la meilleure compétition: « Le meilleur hockey au monde sera là et nous voulons que les gens l’apprécient aussi de chez eux.« .

Demandé dès la première minute

Le Barça est obligé d’être le premier du groupe, ce sur quoi ‘Mati’ est clair: « Avec ce format, nous devrons être à 100% à chaque seconde et à chaque jeu. Ils sont définitifs et nous y allons avec l’intention de gagner et faire notre hockey « .

Sur la piste où se jouera la phase de groupes, Nunes a assuré que «vous jouez bien et vous vous entraînez bien, donc nous avons tout pour montrer notre meilleur hockey».