tout le son de Bose dans des lunettes de soleil sportives

Ils disposent de micro-systèmes audio afin qu’une bande son vous accompagne dans vos entraînements tout en protégeant vos yeux.

A vélo, en courant, à pied ou en escaladant des chemins escarpés. Sous la pluie, en plein soleil ou sous la neige. Rien ne résiste aux nouvelles Tempo Frames. Une version nouvelle et évoluée de ce produit de renom – les Frames’ just plain’- qui, désormais, s’habille de formes aérodynamiques pour que les athlètes puissent profiter de leurs activités sans limites.

Son miniature

Ils disposent de la technologie audio exceptionnelle en miniature de la firme et d’une matrice de deux microphones pour parler au téléphone ou avec l’assistant virtuel de votre mobile avec une clarté maximale. Son design ergonomique se distingue par l’inclusion de trois coussinets en silicone de différentes tailles pour un ajustement parfait sur l’arête du nez, des branches à extrémités flexibles et des verres miroir interchangeables. A tout cela, il ajoute une autonomie pouvant aller jusqu’à 8 heures (2,5 si une charge de 30 minutes est effectuée).

Héritiers des cadres Bose

Les Bose Frames, consacrées comme l’une des meilleures inventions de 2019 pour avoir su couvrir deux besoins en un, l’audio et la vision, se réinventent à nouveau pour s’adapter et se concentrer sur un type d’utilisateur spécifique : l’athlète. Ainsi, les Bose Frames Tempo répondent parfaitement aux besoins des sportifs lors de leurs sorties, en leur proposant un design spécifique étudié. Résistantes à la transpiration, à l’eau (elles sont conformes au protocole IPX4) et aux intempéries, ce sont des lunettes hautes performances dotées d’une monture légère, ergonomique et aérodynamique en nylon.

Coussinets d’oreille en trois tailles

Parmi ses caractéristiques principales et différentielles, ils se distinguent par l’inclusion de coussinets en silicone de trois tailles différentes pour un soutien sans marques sur le nez et les branches avec des extrémités flexibles, ainsi que des charnières à ressort personnalisées. A cela s’ajoute le maillage acoustique qu’ils intègrent, qui a été spécialement conçu pour empêcher l’eau ou la poussière de pénétrer dans les orifices.

Cristaux interchangeables et personnalisés

Ils se distinguent également par leurs verres miroirs en polycarbonate polarisé noir (12% TLV et 99% protection UVA / UVB) résistants aux rayures et à la casse. Ceux-ci peuvent également être échangés en quelques secondes pour s’adapter aux conditions d’éclairage et de terrain et choisir les verres Road Orange lorsqu’un éclairage moyen est requis pour des activités telles que la course ou le cyclisme sur route. Et, ils sont capables de réduire la fatigue visuelle causée par la lumière vive et les flashs d’asphalte (TLV de 20 %).

De leur côté, les verres Trail Blue (TLV de 28%) ont été adaptés pour un éclairage moyen à faible afin de filtrer la lumière des sentiers ombragés. De plus, ils améliorent les détails sur un terrain accidenté tout en atténuant la lumière vive. Elles sont également idéales pour la course à pied et le VTT.

Une paire de lunettes pour voir, entendre et parler

Les Bose Frames Tempo éliminent le besoin de porter des écouteurs car ils intègrent eux-mêmes deux haut-parleurs miniatures situés sur leurs broches. Basé sur la conception révolutionnaire Bose Open Ear Audio de la société, les utilisateurs peuvent prêter attention à leur environnement – la circulation, les gens et tout ce qu’ils rencontrent pendant l’exercice – tout en écoutant de la musique. En ce sens, Bose a réussi à élever la microacoustique, la commande vocale et la réalité augmentée à un nouveau niveau, en créant le plus petit système audio de son histoire.

Grâce à cela, l’utilisateur entend un son riche et immersif qui est reproduit grâce à la technologie Bluetooth, tandis que le reste de son entourage ne perçoit pratiquement rien. Et c’est que, sa technologie exclusive et les micro-haut-parleurs de 16 mm intégrés dans les branches sont capables de diriger le son uniquement vers le porteur des lunettes, minimisant ainsi le son vers l’extérieur.

Ils intègrent également une matrice de deux microphones capables de capturer avec précision la voix, ce qui se traduit par la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et de tenir des conversations avec clarté et clarté.

Contrôle complet à un bouton

Les Bose Frames Tempo offrent l’utilisation la plus intuitive basée sur un seul petit bouton intégré dans la partie inférieure de la branche droite. De cette façon, lorsque vous appuyez une fois dessus, les lunettes s’allument et une voix vous informe du niveau de batterie restant. Lorsque l’utilisateur écoute de la musique, avec ce même contrôle, il peut arrêter et activer le son. Pour passer à une autre chanson, il vous suffit d’appuyer deux fois dessus.

Cette même commande est également utilisée pour gérer les appels : appuyez une fois pour répondre à l’appel ou laissez-la appuyée une seconde pour raccrocher. Et pour activer les assistants Siri ou Google Assistant, vous devez appuyer dessus pendant quelques secondes. Pour éteindre les lunettes, il suffit de les tourner quelques secondes.

En attendant, pour gérer le volume, il suffit de glisser votre doigt sur l’interface située sur le pin de droite, ce qui permet de le monter ou de le baisser.

Confortable et léger

Avec un design attrayant et confortable, Bose Frames Tempo mesure 65 mm x 157 mm x 136 mm (largeur du verre – largeur totale – longueur des branches) et ne pèse que 49,89 grammes.

En revanche, ils offrent une autonomie allant jusqu’à 8 heures d’écoute de musique en streaming et, si l’utilisateur le souhaite, ils peuvent effectuer une charge rapide de 30 minutes pour obtenir une autonomie de 2,5 heures. Ils sont vendus avec un étui pour les protéger, une peau de chamois pour les nettoyer et un câble de charge USB Type-C pour les recharger.

www.gaplasa.com/bose/