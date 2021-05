“ Tout le temps ”: les tentations font une nouvelle marque émouvante

L’opportunité de vivre le phénomène de les tentations comme une force en direct nous a toujours été heureusement disponible grâce au programme de tournées inlassable de la programmation moderne. Mais c’est devenu un événement assez rare d’accueillir un nouvel album portant le nom de la véritable institution légendaire de Motown.

Il y avait alors d’autant plus de raisons d’accueillir Tout le temps, publié par UMe le 4 mai 2018 en tant que premier studio en huit ans. Le seul fondateur du groupe survivant, Otis Williams, a été rejoint sur l’album par les coéquipiers du groupe Ron Tyson, Terry Weeks, Larry Braggs et Willie Greene. Williams a parlé à uDiscover du groupe des temps modernes dans cette interview.

Dans l’arène de la soul, un total de 16 n ° 1 parmi leur catalogue de disques depuis leur premier set Motown Meet The Temptations, n’a pas de rivaux. Quarante-trois succès du Top 10 du R&B ont inspiré quatre Grammys, parmi lesquels Le tout premier de Motown, avec “Cloud Nine”. Quatre tubes pop américains n ° 1 parlent de leur immense attrait croisé. Toutes ces réalisations en disent long, mais l’idée même que le groupe ait été déplacé d’ajouter un nouveau chapitre à leur héritage enregistré est inspirante en soi.

Après l’annonce du nouvel album, les admirateurs ont eu le temps de s’adapter à la notion de groupe couvrant des chansons modernes non seulement du monde du R&B, mais aussi de la pop. Les tentations chantant Ed Sheeran et Sam Smith? C’est moins un saut qu’il n’y paraît. On peut citer les interprétations du groupe de la fin des années 1960 des auteurs-compositeurs pop tels que Bacharach & David sur «Ce gars est amoureux de toi», à partir de Diana Ross et les Supremes Rejoignez The Temptations ou «Hey Girl» de Goffin & King sur Cloud Nine.

En outre, les artistes de toutes les langues ne peuvent manquer d’avoir été influencés, consciemment ou non, par le prototype de soulfulness et d’interaction vocale intuitive des Temptations. Ainsi, lorsque le groupe a ouvert la nouvelle version avec le mégahit de Smith «Stay With Me», il y avait la notion qu’ils récupéraient le territoire qu’ils avaient aidé à découvrir.

Ils l’ont fait avec une efficacité qui en a peut-être surpris certains. Lorsque Williams a commencé «Thinking Out Loud» de Sheeran avec l’exhortation: «Allez les tentations, chantons cette chanson», il a présenté un autre remake engagé. Quelle que soit la taille de l’original, lorsque les Temptations reprennent une chanson, elle reste couverte.

Leur lecture du hit «Earned It» de Fifty Shades Of Grey de Weeknd lui a également donné les riches harmonies de cinq morceaux qui décorent tout l’album. L’ajout de la guitare rock des lamentations a rappelé un précédent mariage de deux genres mis au point par Ernie Isley, du côté du début des années 70 des Isley Brothers. «Pretty Wings» de Maxwell, sciemment tiré de son set de 2009 BLACKSummer’s Night, était une autre performance de groupe forte, avec une instrumentation de saxophone supplémentaire.

Il y avait trois nouvelles compositions parmi le mix de dix chansons (augmentées de deux remix), qui ajoutent toutes du corps aux saveurs de l’album. “Waitin ‘On You” et “Be My Wife” – ce dernier n’est décidément pas une reprise de David Bowie‘s Low track – étaient tout aussi richement romantiques que l’héritage du groupe l’exige. La fermeture «Move Them Britches» les a fait tomber avec une funkiness admirable.

De Michael Jackson à John Mayer

À ce moment-là, ils avaient également visité le recueil de chansons de leur ancien compagnon de label Motown. Michael Jackson, pour mettre leurs mouvements sur son hit dangereux «Remember The Time». La sélection la plus imaginative et la plus contemporaine est peut-être celle de “Still Feel Like Your Man” de John Mayer, qui a ouvert son album de printemps 2017 The Search Of Everything. Le producteur-arrangeur Dave Darling a contribué à faire ressortir l’âme innée de la chanson dans un morceau de refonte saisissant, comme il l’a fait sur un compagnon de lit naturel dans «When I Was Your Man» de Bruno Mars.

Les Temptations ont réalisé tout ce à quoi il est possible d’aspirer au cours d’une vie distinguée, mais ici leur désignation de longue date en tant qu’empereurs de l’âme leur semblait plus appropriée que jamais. Comme le réaffirment les tout derniers mots de l’album: «Les tentations chantent!»

All The Time peut être acheté ici.

Suivez la playlist officielle Temptations Best Of.