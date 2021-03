Tout l’univers futur était contenu dans le Big Bang

30/03/2021 à 10h29 CEST

À l’aide de simulations informatiques permettant de décrire la formation précoce de l’Univers, des scientifiques de l’Université de Göttingen, en Allemagne, et de l’Université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont réussi à établir ce qui s’est passé au cours du premier milliardième de seconde après le Big Bang. . Ils ont détecté la formation de structures cosmiques qui expriment parfaitement la distribution des galaxies dans l’Univers actuel, entre autres aspects importants.

Selon un communiqué de presse, le bruit de fond des premières ondes gravitationnelles, détecté dans la simulation complexe, n’a pas encore été enregistré sur Terre. Ni la formation de trous noirs qui résulteraient de l’effondrement incontrôlé des premières structures de l’Univers. Contre cela, les chercheurs estiment que le système utilisé dans la nouvelle étude pourrait être utile pour prédire la formation des trous noirs énigmatiques.

La représentation de l’Univers primaire a été faite à travers des amas microscopiques du Big Bang: les amas typiques ont des masses de seulement quelques grammes et tiennent dans des volumes beaucoup plus petits que les particules élémentaires d’aujourd’hui. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Physical Review D, et pourraient marquer une avancée importante en termes d’utilisation de simulations informatiques pour décrire l’époque initiale de l’Univers.

Détails de l’univers des enfants

Pour le professeur Jens Niemeyer, directeur du groupe astrophysique de cosmologie à l’Université de Göttingen et l’un des auteurs de l’étude, «nous avons probablement réalisé la plus grande simulation de la plus petite zone de l’univers qui a été réalisée jusqu’à présent . L’espace physique représenté par notre simulation s’intégrerait dans un seul proton un million de fois », a-t-il déclaré. Selon les scientifiques, les simulations permettent de calculer des prédictions plus précises des propriétés des premières structures existantes dans l’univers dit infantile.

De plus, bien que les minuscules structures détectées aient une durée de vie très courte, leur formation, leurs mouvements et leurs interactions auraient généré un bruit de fond d’ondes gravitationnelles, qui pourrait être enregistré dans le futur. Les spécialistes estiment également que la création de petits trous noirs primordiaux à partir de l’effondrement de ces structures est faisable. Dans le même ordre, ils ont pu observer le développement de régions de densité plus élevée maintenues ensemble par leur propre gravité.

Expansion et densité

Les résultats de la simulation montrent la croissance de structures petites et extrêmement denses, suivant pratiquement la phase d’inflation de l’Univers primitif. Entre le début et la fin de la simulation, la zone étudiée s’est agrandie à un rythme de dix millions de fois son volume initial, mais elle est néanmoins beaucoup plus petite que l’intérieur d’un proton.

Les observations sont cohérentes avec les théories selon lesquelles l’Univers primitif pourrait avoir subi une période d’expansion prolongée dominée par des structures extrêmement denses, immédiatement après son inflation et avant le début de la dominance des radiations.

En bref, le réseau complexe de structures cosmiques observé dans cette représentation des instants initiaux du cosmos pourrait fournir des informations précieuses aux scientifiques et permettre le développement de modèles de l’Univers primaire. Les responsables de la nouvelle étude pensent même que les trous noirs qui se formeraient à partir de ces structures pourraient faire partie de la mystérieuse matière noire de l’Univers, qui continue d’intriguer les experts.

Référence

Formation de halos d’inflation après l’inflation. Eggemeier B et coll. Examen physique D (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1103/PhysRevD.103.063525

Photo:

Images des simulations réalisées. La croissance des structures et leur densité peuvent être observées, bien qu’elles soient encore beaucoup plus petites qu’un proton. Crédit: Jens Niemeyer, Université de Göttingen.