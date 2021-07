Tout mal! Nouvelle version! – Actualités musicales

Bon, oui, parfois on se dit que dans nos vies tout va mal mais la vérité c’est que non, ce qui est incroyable c’est le nouveau single que nous allons vous présenter intitulé, Todo Mal, par deux de vos artistes préférés ! On vous dit tous les détails ici dans Music News !

Cette chanson intitulée « Todo Mal » est originale de Humbre, cet artiste talentueux qui compte plus d’un demi-million d’abonnés monte comme l’eau de plus en plus, la vérité nous a laissé sans voix avec son matériel et avec son talent, et surtout avec le passion qui impressionne chacune de ses chansons, cette fois nous vous présentons une collaboration d’Hombre avec …?

Humbre lance une collaboration avec le talentueux Leon Leiden ! Et ensemble, ils ont sorti ce bijou “Todo Mal”, les deux artistes ont sorti ce nouveau matériel le 22 juillet et cela a eu beaucoup de succès, à ce jour, ils ont près d’un demi-million de reproductions.

Que verrez-vous dans le clip vidéo officiel de Todo Mal ? Eh bien, nous verrons, une palette en noir et blanc, les deux artistes chantant naturellement, gâchant leur talent et leur passion pour la musique et pour cette chanson en particulier !

Cette chanson a des paroles tellement vraies! “Je m’en suis lassée tellement de fois, il y a plusieurs mois tu m’as laissé en vue, je ne voulais plus te rencontrer, putain de chance, c’était mon tour, tu ne m’aimes que quand je te touche, quand je chante et quand ça va bien pour moi, mais du coup quand tu en trouves un autre tu cours après lui”

Ami, je ne veux pas dire que tu le réalises mais ami le réalise, la vérité c’est que les gens sont très pratiques, assez de mettre tant de justifications, si la personne te parle c’est parce qu’elle veut te parler, si la personne te montre que tu es le seul c’est parce que tu es le seul, mais s’ils prouvent le contraire, mon amour, tu n’es que gagné. Il faut accepter et continuer.

