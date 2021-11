Tout n’a pas besoin d’être «sur la blockchain»

Depuis que le mot « bitcoin » s’est frayé un chemin dans le grand public, les gens sont obsédés par l’idée de mettre les choses « sur la blockchain ». Il existe une armée d’influenceurs crypto et de colporteurs d’huile de serpent dédiés à la promotion de ce genre de choses : l’immobilier sur la blockchain, les médias sociaux sur la blockchain, le rap Soundcloud sur la blockchain.

Cela a du sens, d’une certaine manière – les contrats intelligents vous permettent de mettre n’importe quel type de programme informatique sur la blockchain, et une nouvelle technologie brillante peut être un angle attrayant pour les investisseurs. Mais quelle part de la technologie que nous utilisons déjà aujourd’hui a vraiment besoin d’un composant cryptographique ?

Le dernier cas de dépassement de la cryptographie provient d’un investisseur nommé Greg Isenberg, qui gère un fonds d’investissement en studio de design appelé Late Checkout. Il dirigeait auparavant une startup sociale appelée Islands, qu’il a vendue à WeWork à l’été 2019, juste avant que le mastodonte de l’espace de travail ne tombe en disgrâce.

Dans un tweet la semaine dernière, Isenberg a suggéré que les recruteurs mettent leurs processus d’embauche sur la blockchain. Déroulé en quelques lignes hésitantes, le billet se lit comme un mauvais poème en prose :

Comment cela fonctionnera :

– Vous postulez pour un emploi

– Il scanne la blockchain et évalue votre ensemble d’expériences et d’informations d’identification en chaîne

– Si au-dessus d’une certaine note, vous êtes embauché dans les 60 secondes

Pas de préjugés, pas de temps perdu, pas de douleur

Juste un petit oui ou non

Ceci est une grosse affaire

Mis à part les similitudes avec le système de crédit social chinois, l’idée est presque trop facile à rejeter. C’est parce que nous avons déjà un système dans cette veine, sans composant crypto, et cela ne fonctionne pas.

La « sélection automatisée des CV » – un programme informatique destiné à séparer les bons candidats des mauvais, sans avoir besoin de discrétion humaine – est un cadre notoirement inefficace. Un rapport de la Harvard Business School plus tôt cette année a décrit comment les soi-disant systèmes de suivi des candidats et les systèmes de gestion du recrutement sont formés pour maximiser l’efficacité plutôt que de rechercher les meilleurs candidats. Bien qu’ils soient « vitaux », selon l’étude, ils contribuent à un marché de l’embauche « brisé ».

Il y a un danger à réduire les êtres humains à des données sur un tableur : un GPA, un score SAT, une valeur booléenne définie sur « vrai » ou « faux » selon que le candidat est diplômé d’un collège de quatre ans.

Lire la suite: Avez-vous besoin d’aller à l’université pour travailler en crypto ?

Bien sûr, Isenberg ne faisait que tourner ses roues pour un public sympathique. La plupart des influenceurs sur « Crypto Twitter » sont très manifestement biaisés – des investisseurs aux poches profondes ayant un intérêt financier dans la promotion de cette technologie, ou des passionnés de crypto à la recherche de moyens de s’enrichir.

Et pourtant, plus les investisseurs commencent à adhérer à ces idées dangereuses, plus elles commencent à ressembler à la réalité. Peu importe que les consommateurs veuillent réellement vivre dans le métavers de Mark Zuckerberg ; il se peut que nous nous retrouvions là de toute façon, car c’est là que se trouve l’argent.

Pourquoi devrait-il en être autrement en crypto ?