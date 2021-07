Tout n’a pas été vu à la télé

23/07/2021 à 20h00 CEST

Manoj Daswani

La longue attente depuis la fermeture de Rio de Janeiro, il y a maintenant cinq ans, a contraint à redimensionner la cérémonie d’ouverture des premiers Jeux au Japon de ce siècle. C’était un acte sans âme dans le béton des tribunes et avec de nombreux détails qui ne pouvaient être perçus que dans le Stade.

Un métier privilégié est celui de journaliste qui permet d’accéder à un événement interdit à la plupart des mortels. Bien sûr, avec des mesures de sécurité extrêmes et pas quelques restrictions. En fait, comme il est de coutume dans les épreuves olympiques, l’ouverture a été déclarée « à forte demande » et tous les informateurs accrédités n’ont pas pu entrer dans les entrailles de l’Olympique.

Avant d’arriver, longues files d’attente pour accéder aux bus qui relient le centre de presse international au somptueux stade de Tokyo ; aux abords de l’enceinte, des centaines de japonais font la queue pour se faire photographier avec les anneaux olympiques et filmer ce qu’ils peuvent. Ils recherchent même des photos avec des journalistes ou des officiels, les prenant pour des athlètes, qui entrent plus tard et par une autre porte. D’autres – et que la télévision n’a sûrement pas montré – protestent parce qu’ils sont en faveur de l’annulation de l’événement.

On est accueilli par une grande toile avec une mosaïque de carrés blancs et gris et le compte à rebours se termine à huit heures (midi en Espagne). Ensuite, les applaudissements des personnes présentes -900 VIP et 3.500 journalistes- sonnent avec peu de décibels pour ce qui serait naturel dans un événement planétaire comme celui-ci. L’inauguration est passée du moins au plus. Cela a commencé paresseux, sans émotion ni vertige. Et plus tard, il a pris de la couleur avec les moments centraux.

Puis, dans le plan court, les sourires des athlètes qui défilent prouvent que les efforts immenses du Japon et du CIO en ont valu la peine. Il n’y a pas de public mais ils se sentent comme des protagonistes. Et c’est déjà le cas lorsque sur le chemin du Stade, des athlètes d’autres pays demandent des photos à nos gens. Les plus demandés, de loin ceux du basket, peu importe De l’essence, Rudy Quoi Sergio Rodriguez.

Et si la chaleur avec laquelle le Japon accueille le monde dans ces Jeux s’est fait sentir à la télévision, in situ la perception a été multipliée par les presque 40 degrés de température et l’humidité très élevée qui ont fait transpirer tous les athlètes. Les Silence Games ont déjà commencé. Hier soir, il manquait les décibels et l’excitation des applaudissements. Pour amplifier au monde le message que l’Olympisme a voulu offrir après avoir pris le pouls (ou peut-être pas encore) avec le covid19.