L’administration a admis avoir mis en quarantaine plus de 10 000 patients suspects de coronavirus le même mois.

La Corée du Nord Kim-Jong-un-un-run, qui avait jusqu’à présent affirmé qu’aucun cas de coronavirus n’avait été signalé dans le pays, a maintenant commencé à refléter des signes de crise et de détresse causés par la pandémie. Le chef suprême du pays Kim-Jong-un, selon les médias d’État, a blâmé les hauts responsables de l’administration pour les manquements qui ont causé un “grave incident” qui a mis la sécurité du public en danger, a rapporté l’Indian Express.

Les médias contrôlés par le gouvernement du pays ont cité Kim-Jong-un disant que des responsables coupables avaient provoqué une grave crise dans le pays en négligeant les décisions prises par le parti au pouvoir de prendre des mesures organisationnelles, matérielles, scientifiques et technologiques pour lutter contre la pandémie. Alors que les médias se sont clairement abstenus d’expliquer ce qu’ils entendaient par « crise grave » et à quel point le coronavirus était répandu dans le pays, ils ont indiqué que le pays avait été considérablement touché par la pandémie.

Quelle est l’importance de l’admission de la Corée du Nord?

Avec des pays voisins comme la Chine et la Corée du Sud, la Corée du Nord était considérée comme l’un des pays les plus vulnérables à la pandémie de Covid-19 au début de 2020 alors qu’elle faisait des ravages dans la ville chinoise de Wuhan. Cependant, le pays a défié les prévisions et a pris des mesures importantes, notamment l’interdiction de tous les touristes étrangers à partir du 23 janvier de l’année dernière. Alors que peu de rapports de son ennemi juré, la Corée du Sud, faisaient allusion à la présence de patients atteints de coronavirus dans le pays, la dictature a refusé de reconnaître les cas de coronavirus. Le dictateur reclus Kim-Jong-un a ordonné la construction de nouveaux hôpitaux au mois de mars de la même année, faisant allusion à une crise de brassage, mais le gouvernement a officiellement maintenu que les nouveaux hôpitaux visaient à améliorer l’infrastructure sanitaire du pays et n’avaient rien à voir avec la pandémie. L’administration a admis avoir mis en quarantaine plus de 10 000 patients suspects de coronavirus le même mois.

Alors même que le virus prenait une forme gigantesque dans la plupart des régions du monde en avril de l’année dernière, le gouvernement nord-coréen a organisé son assemblée nationale où les délégués ont assisté à la réunion sans porter de masques faciaux. Quelques mois plus tard, le régime nord-coréen, qui est le plus souvent une cible habituelle des médias et de la plupart des pays occidentaux, est devenu la cause de l’envie car il semblait fonctionner sans aucune trace de panique et de peur du COVID-19. La même année, en juin, alors que le monde connaissait le pire de la pandémie, le gouvernement a informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que tous les établissements d’enseignement du pays étaient ouverts et fonctionnaient bien.

Cependant, à partir de juillet 2020, la gestion de Covid-19 du pays s’est dégradée car l’état d’urgence a été proclamé par Kim-Jong-un et a imposé un verrouillage complet dans la ville de Kaesong après qu’un patient Covid19 a été retrouvé dans la ville. Le pays connu pour son appareil d’État impitoyable et brutal aurait également exécuté un fonctionnaire pour avoir prétendument introduit des marchandises dans le pays en provenance de Chine. Le gouvernement pris de panique est allé jusqu’à refuser les fournitures de riz envoyées par son patron la Chine par crainte de l’entrée du virus.

Au début de cette année, le chef suprême du pays Kim-Jong-un a reconnu pour la première fois que le pays était confronté à la pire situation de son histoire en raison des difficultés économiques et du manque de vivres impactés par la pandémie.

