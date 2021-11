Tout nouveau Maruti Suzuki Celerio : l’efficacité énergétique a une nouvelle définition

Le nouveau Maruti Suzuki Celerio se sent si rapide et puissant (pour sa taille) que vous pouvez penser qu’il consomme beaucoup de carburant. Mais peu importe comment et où vous le conduisez – rapide, lent, rampant dans un embouteillage ou sur une autoroute à des vitesses supérieures à 100 km/h – le chiffre global de consommation de carburant (tel qu’affiché sur l’ordinateur de bord) ne descend tout simplement pas en dessous de 20 kmpl.

Et si vous êtes un bon conducteur (conduire vite n’est pas une bonne conduite), le nouveau Celerio pourrait bien rapporter une efficacité énergétique réelle de 22-23 kmpl, même dans les limites de la ville ! Avec un chiffre revendiqué de 26,68 kmpl (AGS), la Celerio est la voiture à essence la plus économe en carburant de l’Inde. Nous la conduisons vite, lentement, en rampant dans un embouteillage et sur l’autoroute.

Qu’est-ce qui le rend si économe en carburant?

CV Raman, directeur technique de Maruti Suzuki India, m’a expliqué que cela était dû à cinq modifications techniques : poids réduit de 15 kg (par rapport au modèle de la génération précédente), technologie de démarrage/arrêt au ralenti, utilisation d’une huile moteur à faible viscosité, réduction du vent des pneus à faible résistance au roulement.

De quoi ça a l’air?

La génération précédente de Celerio ne faisait pas tourner les têtes. Celui-ci a meilleure allure (la section de calandre apporte beaucoup de fraîcheur à la voiture) mais l’appeler un tuner de tête pourrait aller un peu trop loin.

Comment est la cabine ?

Il est étonnamment spacieux et cinq adultes peuvent s’asseoir confortablement. L’espace pour les jambes est super. La variante haut de gamme que j’ai conduite possède la plupart des caractéristiques attendues d’une voiture dans cette gamme de prix (Rs 5-7 lakh). Ceux-ci incluent un écran Smartplay Studio de 7 pouces avec navigation pour smartphone, un bouton de démarrage/arrêt du moteur avec clé intelligente, un indicateur de changement de vitesse, des ORVM réglables et pliables électriquement, des sièges confortables, etc. L’espace pour les bagages est également bon.

Comment ça roule ?

Dans sa gamme de prix, la Celerio pourrait bien être la meilleure voiture de conducteur. Que ce soit le modèle AGS ou celui à boîte de vitesses manuelle, c’est un plaisir à conduire. L’accélération de n’importe quelle vitesse à n’importe quelle vitesse est presque intense et le freinage inspire confiance. Une fois, j’ai dû faire un freinage d’urgence et la voiture n’a pas perdu sa trajectoire d’un pouce et s’est arrêtée en toute sécurité.

Le retour d’information de la direction – des signaux mécaniques que les pneus avant envoient au volant – est si précis que vous ressentez la plupart des bosses et des creux sur la route via le volant. Cela conduit à une conduite plus sûre.

Cela nous amène à l’efficacité énergétique.

— Dans le modèle AGS, traversant un embouteillage à Udaipur pendant environ 30 minutes et 10 km, il a renvoyé 22 km/litre.

— En roulant sur une autoroute à six voies à plus de 100 km/h pendant 15 km, il est revenu à 21 km/litre.

—En roulant sur une route nationale à deux voies (presque sans circulation) sur environ 80 km, il a renvoyé 23 km/litre.

Faut-il l’acheter ?

Prix ​​de Rs 5 lakh à Rs 6,94 lakh (ex-salle d’exposition), le nouveau Celerio semble un peu cher, mais c’est une voiture très pratique à posséder et à utiliser. Si vous n’êtes pas un fan de la forme de la carrosserie du SUV (gardez à l’esprit que la plupart des SUV de moins de Rs 10 lakh sont simplement des voitures à hayon surélevées, pas vraiment des véhicules utilitaires sport), le Celerio a du bon sens. Il est soigné, facile à manœuvrer, excitant à conduire, peut naviguer sur des voies étroites et peut également rouler à plus de 100 km/h sur une autoroute pendant des heures. L’efficacité énergétique est réelle et cela peut conduire à des coûts d’exploitation légèrement inférieurs. Mais ça fait tourner peu de têtes.

