Tout ou rien pour Barcelone en Ligue des champions

20/10/2021

Le à 09:19 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman accueille le Dinamo Kiev lors de la troisième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League dans l’un des matchs les plus importants de ce début de saison. Après avoir été battu par le Bayern (0-3) et Benfica (3-0), les trois points contre l’équipe ukrainienne au Camp Nou sont vitaux pour les aspirations qualificatives en huitièmes de finale.

Les Catalans, qui ont montré une bonne image contre le Valence de José Bordalás lors de la dernière journée de Liga, ils doivent inverser la dynamique européenne dès que possible et accélérer leurs options d’accès au cycle suivant. Pour cela, le technicien a à sa disposition tout le personnel disponible sauf Eric Garcia suspendu et les blessés Pedri, Araujo, Braithwaite et Dembélé.

Les Catalans ont pris la mesure des Ukrainiens au XXIe siècle : Ils se sont rencontrés dans jusqu’à deux éditions différentes de l’UEFA Champions League en phase de groupes (2020/21 et 2009/10) et tous les affrontements se sont terminés par une victoire du Barça. La dernière fois que le Dinamo Kiev a battu le FC Barcelone, c’était avec une victoire (0-4) lors de l’édition 1997/98 de la Ligue des champions.

Agüero et Ansu Fati, importants pour l’entraîneur

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, continue de récupérer progressivement des troupes et le dernier a été Kun Agüero, qui contre Valence a terminé ses premières minutes en tant que joueur du Barça.. L’Argentin a rejoint Ansu Fati sur le plan offensif, deux noms destinés à être importants cette saison en raison de leur relation intime avec le but.

L’équipe culé affronte une semaine clé à la fois en UEFA Champions League, où le Dinamo Kiev se mesure à de nombreuses urgences, et en Liga, une compétition dans laquelle elle affronte le Real Madrid lors de la dixième journée.. Les Blancs sont devenus le pire casse-tête des Catalans : trois victoires et un nul lors des quatre dernières confrontations directes.